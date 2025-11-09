Juan Camilo 'Cucho' Hernández sigue de racha con la camiseta del Real Betis. Este domingo 9 de noviembre, por la fecha 12 de La Liga de España, no solo fue titular, sino que, además, se reportó con una buena anotación para abrir el marcador contra Valencia, en el estadio de Mestalla.



Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Valencia vs. Real Betis, por La Liga