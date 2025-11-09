Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Valencia vs. Real Betis, por La Liga

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Valencia vs. Real Betis, por La Liga

Aprovechando un error en salida de la defensa rival, Juan Camilo 'Cucho' Hernández estuvo atento y, adentro del área, no perdonó, definiendo a la perfección.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, gran figura del Real Betis en la Liga de España.
AFP

