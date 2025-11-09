Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en Valencia vs. Real Betis, por La Liga

Publicidad
Juan Camilo 'Cucho' Hernández sigue de racha con la camiseta del Real Betis. Este domingo 9 de noviembre, por la fecha 12 de La Liga de España, no solo fue titular, sino que, además, se reportó con una buena anotación para abrir el marcador contra Valencia, en el estadio de Mestalla.
¡GOOOOL DE BETIS!— DSPORTS (@DSports) November 9, 2025
Excelente definición de Cucho Hernández para poner el 1-0 ante Valencia en Mestalla.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/RdG60UqCb1