Vea el gol de Kevin Serna en Fluminense vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Este sábado, Fluminense venció 3-2 a Palmeiras, por la fecha 23 del Brasileirao, con protagonismo del colombiano Kevin Serna.
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A los 85 minutos, 'Flu' lanzó un centro al área, Germán Ezequiel Cano cabeceó, Carlos Miguel atajó y Serna no perdonó en el rebote.
Vea el gol de Kevin Serna:
🚨 GOOOL! Kevin Serna 🇨🇴— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 15, 2026
Fluminense [2] - 2 Palmeiras pic.twitter.com/xQVopNgj3p
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