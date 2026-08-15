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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kevin Serna en Fluminense vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Vea el gol de Kevin Serna en Fluminense vs. Palmeiras, en el Brasileirao

El colombiano Kevin Serna se reportó con una anotación en el duelo entre Fluminense y Palmeiras, por la fecha 23 del fútbol brasileño. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Fluminense.

Este sábado, Fluminense venció 3-2 a Palmeiras, por la fecha 23 del Brasileirao, con protagonismo del colombiano Kevin Serna.

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A los 85 minutos, 'Flu' lanzó un centro al área, Germán Ezequiel Cano cabeceó, Carlos Miguel atajó y Serna no perdonó en el rebote.

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