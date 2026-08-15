Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Lucas González será nuevo entrenador de Independiente?; ya hay decisión final

¿Lucas González será nuevo entrenador de Independiente?; ya hay decisión final

Tras los varios rumores que ubicaban al entrenador colombiano en las toldas del cuadro de Avellaneda; parece ser que en en club ya hay decisión tomada.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lucas González no irá a Independiente de Argentina.
Lucas González no irá a Independiente de Argentina.
Foto: AFP.

El Club Atlético Independiente, de Argentina, que había venido manejando la opción de Lucas González; ahora contratará como nuevo entrenador a Jadson Viera, exdirector técnico del Nacional de Montevideo, informó este sábado la prensa argentina.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Viera, de 45 años, reemplazará como máximo estratega del equipo a Gustavo Quinteros, despedido el pasado jueves ante el mal desempeño del equipo.

Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya.
Más Deportes

Juan Pablo Montoya correrá por Colombia; así recaudará fondos para afectados por el terremoto

Camilo Durán Celtic
Colombianos en el exterior

Camilo Durán, colombiano figura en Celtic, marcó gol y mandó emotivo mensaje al país

Últimas noticias

Kevin Serna y Jhon Arias.
Colombianos en el exterior

Fluminense venció 3-2 a Palmeiras, en Brasil; Kevin Serna marcó gol y Jhon Arias fue abucheado

Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Kevin Serna en Fluminense vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Nacido en 1981 en Brasil y nacionalizado uruguayo, Viera jugó desde 2001 como defensa en, entre otros, el Danubio uruguayo, el Atlante mexicano, el Lanús argentino y el Vasco da Gama brasileño, hasta su retiro como jugador en 2017.

Publicidad

Luego se desempeñó como entrenador en el fútbol uruguayo, en el Boston River (2024-2025) y en Nacional, club del que se desvinculó en marzo pasado.

Según informó la prensa argentina, Viera firmará con Independiente un contrato por un año, con una cláusula de salida a finales de este año, teniendo en cuenta que en octubre próximo se realizarán elecciones en el club de Avellaneda y que, a partir de diciembre, habrá una nueva gestión.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El jueves pasado, la comisión directiva del 'Rojo' tomó la decisión de desvincular a Quinteros tras la derrota de Independiente por 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Publicidad

Tras ese partido, Quinteros, exentrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador, expresó en rueda de prensa que ni los jugadores ni el cuerpo técnico eran "responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos".

El entrenador cuestionó la falta de incorporaciones acordadas con los dirigentes del club: "No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar".

Quinteros, quien había asumido como director técnico del Independiente el 19 de septiembre de 2025, dirigió 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con catorce victorias, ocho empates y diez derrotas

Relacionados

Lucas González

Independiente de Avellaneda

Publicidad

Publicidad

Publicidad