Juan Pablo Montoya correrá por Colombia; así recaudará fondos para afectados por el terremoto

Este domingo 16 de agosto, Barranquilla vivirá una gran experiencia a pura velocidad con una evento que tendrá como protagonistas a los pilotos Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya. Esta jornada de exhibición estaba patrocinada por varias marcas, sin embargo, a raíz del terremoto, se decidió cambiarle el nombre a 'Circuito Colombia', con el objetivo de que la boletería fuera donada a las víctimas de este lamentable hecho que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó.

“Hola a todos, estamos aquí en Barranquilla. Sabemos que esta semana ha sido una semana muy complicada para Colombia con el terremoto. Han habido muchas víctimas, la verdad, mucha gente ha tenido muchos problemas. Como saben, este domingo tenemos el evento en Barranquilla con la Alcaldía, con Pony Malta y con Bavaria. Pensando en todo lo que está pasando, decidimos que podíamos darle una vuelta al evento y volverlo un evento social, donde podríamos recaudar fondos y crear ruido, crear manera de que la gente, no solamente en Colombia, sino por fuera de Colombia, sepa qué pasó y que ayuden, porque necesitamos mucha ayuda”, fue el mensaje de Juan Pablo Montoya en su red social Instagram.

“Creemos que es de la manera que nosotros podemos dar nuestro granito de arena, que nos parece importante cada uno ayudar de la manera que pueda y nos pareció que esta era una muy buena manera. De donde yo vengo de carreras y, la verdad, ayuda a todo el país que la necesita muy muy fuerte”, agregó el expiloto de la Fórmula 1.

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Por su parte, Connie Freydell, esposa de Montoya, contó que durante el evento habrá otra formar de apoyar. "Todas las entradas, todas las ganancias del evento se van a donar para la recuperación de las víctimas, de sus viviendas, de todo lo que pasó en Colombia (...) Vamos a estar haciendo una subasta durante el evento para seguir recogiendo fondos, y vamos a continuar trabajando y dando la oportunidad a los asistentes al evento a que también aporten un poco y donen en los centros de acopio que vamos a tener durante el día en Barranquilla. Es un momento difícil para Colombia, pero es momento de unirnos, de estar todos juntos, de trabajar por levantarnos otra vez como lo hemos hecho muchas veces. Mucha fuerza a las víctimas y estamos todos aquí para apoyarnos".

