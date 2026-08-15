Jhon Arias no fue perdonado por Fluminense: abucheos en su regreso al Maracaná con Palmeiras

El colombiano Jhon Arias no la ha pasado bien en los últimos días por cuenta del terremoto que sacudió fuertemente al Chocó, su región y tierra natal. Ahora, por si no fuera suficiente, padeció los abucheos de los hinchas de Fluminense, su exequipo.

Este sábado, Palmeiras visitó al mítico estadio Maracaná para enfrentar a Fluminense, por la fecha 23 del Brasileirao. Arias fue titular y fue a saludar uno a uno a los miembros del cuerpo técnico y excompañeros del 'Tri'.

Mientras las cámaras lo enfocaban, los hinchas de Fluminense lo silbaron y entonaron al unísono la siguiente frase: “¡Oye, Arias, ve a que te jodan el c*!”

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Cabe recordar, que, Arias fue figura clave en Fluminense, se marchó seis meses al Wolverhampton de Inglaterra y a principios de este regresó a Brasil, pero a defender la camiseta del 'verdao'.

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Vea los abucheos de Jhon Arias: