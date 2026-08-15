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Gol Caracol  / Ciclismo  / De qué murió el ciclista Finlay Tarling, en un hecho que tiñó de luto la Vuelta a Portugal

De qué murió el ciclista Finlay Tarling, en un hecho que tiñó de luto la Vuelta a Portugal

Pese al deceso de Finlay Tarling en plena etapa, la Vuelta de Portugal 2026 continuó este sábado, eso sí, con un sentido homenaje de los organizadores y demás corredores.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Finlay Tarling, ciclista.
Finlay Tarling, ciclista.
Getty Images.

El equipo ciclista NSN Development anunció este sábado su retirada de la Vuelta a Portugal, al día siguiente de la trágica muerte de su joven corredor británico Finlay Tarling, de 19 años, en un accidente.

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El conjunto no disputará las dos últimas etapas de la carrera. Se centrará en la Vuelta a la República Checa y en la Arctic Race en Noruega con "el apoyo total" de los padres de Tarling.

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Las circunstancias exactas del accidente aún no se conocen oficialmente. Según la televisión pública RTP, el joven galés fue atropellado por un coche que circulaba en sentido contrario, algo rezagado respecto al pelotón.

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Fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia, pero finalmente sucumbió a sus heridas.

El ciclista Finlay Tarling falleció este viernes 14 de agosto, de 2026.
El ciclista Finlay Tarling falleció este viernes 14 de agosto, de 2026.
Foto: X de UCI.

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Antes de la salida de la novena y penúltima etapa se guardó un minuto de silencio.

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El líder de la carrera, el francés Alex Guerin, compitió con un maillot totalmente negro en vez del amarillo y el resto de corredores portaban un brazalete negro.

"La carrera continúa. Tendremos una competición deportiva, pero sin fiesta. Este sábado, la Vuelta se corre por Finlay", escribieron los organizadores en las redes sociales.

NSN Development Team es el segundo equipo de NSN, una compañía de entretenimiento española cofundada por la antigua estrella del fútbol Andrés Iniesta en 2018. Tomó el relevo de Israel Premier Tech en el pelotón.

Los accidentes mortales en carrera se han multiplicado en el ciclismo en los últimos años.

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Han golpeado a corredores muy jóvenes, como la suiza Muriel Furrer (18 años) en 2024, y luego el italiano Samuele Privitera (19) y el español Iván Meléndez (17) en 2025.

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