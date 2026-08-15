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Gol Caracol  / Así fue el minuto de silencio por el terremoto en Colombia en el primer partido de LaLiga 2026-27

Así fue el minuto de silencio por el terremoto en Colombia en el primer partido de LaLiga 2026-27

Este sábado, la Liga de España comenzó con el juego entre Alavés y Getafe, en el cual se dio un sentido homenaje por las afectaciones del terremoto en Colombia. ¡Hay VIDEO!

Por: AFP
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Alavés vs. Getafe.
Alavés vs. Getafe.
Alavés.

El Alavés se impuso 3-0 a un Getafe que jugó una buena parte del partido con un hombre menos este sábado en el primer duelo de la temporada 2026-2027 de LaLiga española de fútbol.

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A la espera de que los grandes arranquen la próxima semana, este fin de semana se juegan un puñado de partidos de la primera jornada.

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El estadio vasco de Mendizorroza, en Vitoria, tuvo el honor de ver al balón echar a rodar en este campeonato, pero justo antes se hizo un minuto de silencio en honor a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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La expulsión de Kiko Femenía en el minuto 41 puso contra las cuerdas a un Getafe que resistió con el empate a cero inicial hasta bien avanzada la segunda mitad, antes de venirse abajo.

El argentino Nahuel Tenaglia firmó el primer gol de esta liga, con un remate de cabeza a centro del internacional dominicano Mariano Díaz, que firmó el segundo, el de la tranquilidad, ya en el 90+1'.

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Con un Getafe ya hundido anímicamente, el Alavés puso la cereza sobre el pastel en el 90+4', con el tercero y definitivo, obra de Mikel Rodríguez.

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Después de salvarse del descenso de manera agónica el pasado curso, el Alavés arranca bien su temporada.

Este sábado se juega otro duelo en la primera jornada, entre Sevilla y Rayo Vallecano.

Para el domingo quedan dos encuentros, Racing-Villarreal y Espanyol-Levante, y el lunes el Deportivo La Coruña vuelve ocho años después a jugar un partido de la primera división, al recibir al Elche.

Por contar con jugadores que llegaron al menos hasta las semifinales del Mundial 2026, los grandes están liberados de jugar este fin de semana.

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El Real Madrid lo hará el sábado de la próxima semana, en un duelo ya de la segunda fecha en casa del Espanyol, mientras que el vigente campeón Barcelona visitará al Elche el domingo 23.

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