Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Kevin Serna en Independiente Rivadavia vs. Fluminense, en Copa Libertadores

Vea el gol de Kevin Serna en Independiente Rivadavia vs. Fluminense, en Copa Libertadores

El colombiano Kevin Serna anotó el único tanto en el empate 1-1 de Fluminense contra Independiente Rivadavia. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
afp.

Este martes, en el estadio Malvina Argentinas, Independiente Rivadavia y Fluminense empataron 1-1 en la Copa Libertadores. El gol de los brasileños fue obra del colombiano Kevin Serna.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A los 75 minutos, Hércules lanzó un balón en profundidad y Serna quedó mano a mano y definió con pierna derecha.

Últimas noticias

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Boca Juniors, con gol de Sebastián Villa, a cuartos de final de Copa Libertadores; 4-0 d Recoleta

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich; se viene un partidazo contra Borussia Dortmund

Vea el gol de Kevin Serna:

Publicidad

Relacionados

Kevin Serna

Fluminense

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad