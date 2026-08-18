Vea el gol de Kevin Serna en Independiente Rivadavia vs. Fluminense, en Copa Libertadores

Este martes, en el estadio Malvina Argentinas, Independiente Rivadavia y Fluminense empataron 1-1 en la Copa Libertadores. El gol de los brasileños fue obra del colombiano Kevin Serna.

A los 75 minutos, Hércules lanzó un balón en profundidad y Serna quedó mano a mano y definió con pierna derecha.

Vea el gol de Kevin Serna:

🇭🇺🙂‍↕️ ATENÇÃO: Temos experiência Kevin Serna na CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/5tD9zwUS5Y — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 19, 2026