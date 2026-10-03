Primeros videos de la invasión de hinchas del Real Cartagena, en partido contra Boca Juniors de Cali

Real Cartagena recibió este sábado a Boca Juniors de Cali en el marco de la decimosegunda jornada del Torneo BetPlay II-2026, en un duelo que estuvo detenido por un tiempo considerable tras la invasión al campo de juego de algunos hinchas locales.

La lamentable situación se presentó unos minutos más tarde del tercer gol de la escuadra visitante, que fue a los 60’. En los videos que circulan en las redes sociales se aprecia el momento en el que un grupo de simpatizantes del elenco ‘heroico’ ubicados en la tribuna sur del estadio Jaime Morón León empieza a invadir el terreno de juego, causando momentos de pánico. Luego, se sumaron otros hinchas de la tribuna norte.

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Inmediatamente, los futbolistas del Real Cartagena y de Boca Juniors de Cali tuvieron que trasladarse a los camerinos. Mientras en la cancha, la Policía de la capital de Bolívar se puso ‘manos a la obra’ para calmar el caos. A la vez, se inició el desalojo de los demás aficionados del recinto deportivo.

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Después de un tiempo considerable, el partido se reanudó sin público en las tribunas del Jaime Morón León y concluyó 2-3 para los vallecaucanos. Ahora, se espera una fuerte sanción para la escuadra bolivarense, que no es la primera vez que vive este tipo de situaciones a causa de sus hinchas.

