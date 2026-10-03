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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero; “el balance es que hicimos el ridículo, estoy avergonzado con nuestra afición”

Alberto Gamero; “el balance es que hicimos el ridículo, estoy avergonzado con nuestra afición”

El DT de Millonarios analizó lo que fue la eliminación de Copa BetPlay frente a Barranquilla FC, este sábado. Alberto Gamero calificó de vergüenza el partido de los suyos en el Romelio Martínez.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.
Alberto Gamero, entrenador de Millonarios.
Pagina Web de Millonarios

Millonarios quedó eliminado de la Copa BetPlay por Barranquilla FC, este sábado. Los dirigidos por Alberto Gamero perdieron en los penaltis 5-4, tras el 1-1 en el tiempo regular. Los de ‘Curramba la bella’ fueron certeros en los cobros desde el punto blanco, y Sebastián Guerra, arquero de los locales, se lució bajo los tres palos al atajar dos lanzamientos.

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Luego del compromiso por copa local en el Romelio Martínez, el DT samario al servicio del ‘embajador’, entregó sus impresiones de la contienda en rueda de prensa. Gamero calificó de vergüenza la eliminación de los suyos a manos del Barranquilla equipo que en la ronda anterior dejó en el camino al Junior por la misma vía.

Alberto Gamero
Alberto Gamero
Página Web de Millonarios

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“Hacer balance de este partido, es hacer el ridículo que hicimos todos. Venir aquí, se puede decir, pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva. Pero nosotros sabemos que hicimos en el fútbol algo que no debería pasar, hablo de mi equipo, que es Millonarios; yo siempre hablo de mi equipo, pero sí Barranquilla clasificó es porque hizo algo mejor que nosotros, está muy claro”, dijo Gamero de entrada en su intervención con los medios.

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Y añadió: “Que, si lo botamos, que no lo botamos, que fue penalti, que no fue; no señor. Yo tengo que evaluar bien lo que fue este partido, a sentarnos bien a mirar este partido, no era el Millonarios que otras veces. Encontramos un rival que hizo las cosas mejor que nosotros. Estoy muy golpeado, sé que los jugadores van a estarlo, estoy golpeado, no por el equipo que me eliminó, sino porque yo quedé eliminado, y el que me eliminó, hizo méritos para clasificar. Es triste, pero esto sigue; error grande no clasificar”.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

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- Es un fracaso esta eliminación…

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“Yo hablar de fracaso, a mí esa palabra nunca me ha gustado, pase lo que pase, porque fracasar en un partido o una eliminación no quiere decir un fracaso. Una eliminación quiere decir que hiciste algo mal, como nosotros hoy (sábado) y no clasificarnos. Este equipo tiene que clasificar en todo y pelear en todo; ¿qué nos queda?, pelear la Liga. Este camino era el más cercano para llegar a una final, se nos fue el cercano y tendremos que buscar el medio o el lejano, que es la Liga. Esta página amarga hay que pasarla, no nos podemos quedar ahí. Hay que ir por la Liga, vamos a luchar por ella”.

Millonarios fue eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC.
Millonarios fue eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC.
Foto oficial de Millonarios.

- Hubo exceso de confianza…

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"Se les manifestó a todos que no había exceso de confianza. Aquí vino a jugar el titular, este es el equipo titular de nosotros. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que venía de eliminar a Junior en los penaltis, y lo propusimos con la mayor responsabilidad del caso. Hoy (sábado) no jugamos un buen partido y es complicado para nosotros y duro aceptar una eliminación de estas. Es un día duro para nosotros, pero hay que levantarse, que mañana nuevamente salga el sol. Yo triste no estoy, estoy avergonzado con nuestra afición, que merece cosas grandes. Sufrimos un traspiés”.

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