Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso, antes de la gran despedida de Lionel Messi

La Selección Argentina goleó este sábado por 7-0 a Burkina Faso en un partido de preparación disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en la segunda presentación del vigente subcampeón del mundo, y en la antesala del duelo del próximo martes que marcará el último encuentro de Lionel Messi con la casaca ‘albiceleste’.

Con goles de Lautaro Martínez, Moumouni Diallo, en contra, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, Argentina sumó su segunda goleada en esta fecha FIFA, tras la victoria por 4-0 ante Bolivia del miércoles pasado en Córdoba.

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Argentina tuvo una gran actuación ante un equipo africano, que presentó mayoría de jugadores juveniles y que llegaron a Buenos Aires apenas cinco horas antes del inicio del partido, por un inconveniente con su plantilla para el traslado desde Casablanca.

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El encuentro, donde Lionel Scaloni hizo once cambios además sirvió para que en la era de este entrenador debuten tres jugadores más: Matías Soulé, Tomás Palacios y Santiago Castro para llevar la cuenta a 73.



Argentina vs. Burkina Faso en duelo de preparación. Foto: AFP

El partido siempre fue dominado desde el arranque por Argentina, que en el minuto 3 se puso en ventaja con un penalti cometido por Moumouni Diallo a Agustín Giay y que Lautaro Martínez convirtió en gol tras el rebote del portero Guira Razak.

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En el minuto 8 un remate de Julián Álvarez desviado en el propio Moumoni Diallo amplió la diferencia para la ‘albiceleste’ y apeas cuatro minutos después fue Gianluca Prestianni quien anotó su primer tanto en la selección absoluta tras la combinación y asistencia de Lautaro.

El cuarto llegó a través de un pase largo de Alexis Mac Allister para Nicolás Paz, quien en primera instancia fue bloqueado y después pudo definir cuando estaba mano a mano con Razak.

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Antes de terminar el primer tiempo fue Julián Álvarez quien pudo anotar tras una asistencia de Prestianni para lograr su primer tanto post mundialista para el jugador del Atlético de Madrid.

En el segundo tiempo, el técnico argentino rotó todo el banquillo, incluso el ingreso del arquero Gerónimo Rulli por Emiliano Martínez, y el penúltimo gol llegó en el minuto 57 cuando Franco Mastantuono definió mano a mano tras la cesión de Lautaro Martínez.

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En el último minuto de juego llegó un centro de Valentín Barco para que Giuliano Simeone marque de cabeza para decorar el resultado.

Acción de juego entre Argentina vs. Burkina Faso, en duelo de preparación. Foto: AFP

Luego de esta goleada, Argentina tendrá una noche emocionante el próximo martes cuando despida de la Selección a Lionel Messi en su último amistoso de esta fecha FIFA ante Benín, también en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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Ficha técnica:

7.⁠ ⁠Argentina: Emiliano Martínez (79’, Gerónimo Rulli); Agustín Giay (m.64, Giuliano Simeone), Cristian Romero (m.46, Leonardo Balerdi), Lisandro Martínez (m.46, Tomás Palacios), Facundo Medina (m.64 Nicolás González); Enzo Fernández (m.69, Valentín Barco), Alexis Mac Allister (m.69, Exequiel Palacios), Gianluca Prestianni (m.46’ Leonel Flores), Nicolás Paz (m.46, Matías Soulé); Julián Álvarez (m.46, Franco Mastantuono) y Lautaro Martínez (m.69, Santiago Castro).

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Entrenador: Lionel Scaloni.

0.⁠ ⁠Burkina Faso: Guira Razak; Donatien Bama, Moumouni Diallo (m.58, Mikael Coulibaly), Cyrille Dao (m.46, Fadil Barro), Bassirou Yameogo; Franck Kante (m.46, Nouhoum Koné), Bebel Doumbia (m.85, Salif Tietietta), Hassamandou Ouedraogo (m.58, Allan Moussa Ky), Nasser Ouattara (m.76, Razak Sanou); Dylan Kam (m.46, Nouhoum Koné) y Jack Diarra (m.58, Ousmane Camara).

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Entrenador: Moussa Sanogo.

Goles: 1-0, m.3: Lautaro Martínez. 2-0, m.8: Moumoni Diallo, en contra. 3-0, m.12: Gianluca Prestianni. 4-0, m:35: Nicolás Paz. 5-0, m:36: Julián Álvarez. 6-0, m.57: Franco Mastantuono. 7-0, m.91: Giuliano Simeone.

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Árbitro: El chileno José Cabrero amonestó a Moumouni Diallo.

Incidencias: Partido amistoso en fecha FIFA disputado en el Estadio ‘Monumental’ Antonio Vespucio Liberti, de la Ciudad de Buenos Aires.