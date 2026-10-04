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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 4 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 4 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 4 de octubre, con acción en la Liga de Naciones de la UEFA, clásico en Liga F de España y Liga BetPlay. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Portugal recibe a Noruega en la Liga de Naciones.
Portugal recibe a Noruega en la Liga de Naciones.
Foto: Getty Imágenes

Este domingo 4 de octubre, el calendario futbolero ofrece grandes compromisos en la Liga de Naciones de la UEFA, siendo uno de estos el que disputarán Portugal vs. Noruega y Grecia frente a Alemania.

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Además, hay clásico en la Liga F de España entre el Barcelona y el Real Madrid femenino. Linda Caicedo y compañía querrán acabar con la hegomonía de las 'azulgranas'.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la Liga F de España.
Barcelona y Real Madrid se enfrentan en un nuevo clásico por la Liga F de España.
Fotos: oficial del Barcelona femenino y Getty Imágenes

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Igualmente, hay actividad en la Liga y Torneo Betplay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 4 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 4 de octubre del 2026:

PartidoHora (COL)Torneo / LigaCanales de Transmisión
Azerbaiyán vs. Lituania8:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Kosovo vs. Austria11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
Barcelona femenino vs. Real Madrid femenino12:00 p.m.Liga F de EspañaDAZN
Huracán vs. Aldosivi12:45 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium
República de Irlanda vs. Israel1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Países Bajos vs. Serbia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Gales vs. Dinamarca1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Portugal vs. Noruega1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
Grecia vs. Alemania1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
Aiques vs. Islas Vírgenes Británicas2:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Guyana vs. Dominica2:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Deportivo Pasto vs. Fortaleza2:00 p.m.Liga BetPlayWin
Talleres Córdoba vs. Belgrano3:00 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium
Bahamas vs. Islas Vírgenes EE.UU.3:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Tigres FC vs. Internacional FC Palmira4:00 p.m.Torneo BetPlayWin YouTube
Cúcuta vs. Deportivo Pereira4:05 p.m.Liga BetPlayWin
Inter Bogotá vs. Once Caldas4:05 p.m.Liga BetPlayWin
Trinidad y Tobago vs. Curazao5:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Puerto Rico vs. Islas Caimán5:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Argentinos Juniors vs. Tigre5:15 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Aruba vs. Anguila6:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Bucaramanga vs. Junior6:10 p.m.Liga BetPlay DIMAYORWin Fútbol+, Win Play
Costa Rica vs. Haití7:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Estudiantes RC vs. Racing Avellaneda7:30 p.m.Primera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
Llaneros vs. América de Cali8:15 p.m.Liga BetPlayWin
Nicaragua vs. República Dominicana9:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
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