Partidos EN VIVO HOY 4 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo 4 de octubre, el calendario futbolero ofrece grandes compromisos en la Liga de Naciones de la UEFA, siendo uno de estos el que disputarán Portugal vs. Noruega y Grecia frente a Alemania.
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Además, hay clásico en la Liga F de España entre el Barcelona y el Real Madrid femenino. Linda Caicedo y compañía querrán acabar con la hegomonía de las 'azulgranas'.
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Igualmente, hay actividad en la Liga y Torneo Betplay II-2026.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 4 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, domingo 4 de octubre del 2026:
|Partido
|Hora (COL)
|Torneo / Liga
|Canales de Transmisión
|Azerbaiyán vs. Lituania
|8:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Kosovo vs. Austria
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|Barcelona femenino vs. Real Madrid femenino
|12:00 p.m.
|Liga F de España
|DAZN
|Huracán vs. Aldosivi
|12:45 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|República de Irlanda vs. Israel
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Países Bajos vs. Serbia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Gales vs. Dinamarca
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Portugal vs. Noruega
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|Grecia vs. Alemania
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Aiques vs. Islas Vírgenes Británicas
|2:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Guyana vs. Dominica
|2:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Deportivo Pasto vs. Fortaleza
|2:00 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Talleres Córdoba vs. Belgrano
|3:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|Bahamas vs. Islas Vírgenes EE.UU.
|3:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Tigres FC vs. Internacional FC Palmira
|4:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|Cúcuta vs. Deportivo Pereira
|4:05 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Inter Bogotá vs. Once Caldas
|4:05 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Trinidad y Tobago vs. Curazao
|5:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Puerto Rico vs. Islas Caimán
|5:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Argentinos Juniors vs. Tigre
|5:15 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Aruba vs. Anguila
|6:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Bucaramanga vs. Junior
|6:10 p.m.
|Liga BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol+, Win Play
|Costa Rica vs. Haití
|7:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Estudiantes RC vs. Racing Avellaneda
|7:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|Llaneros vs. América de Cali
|8:15 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Nicaragua vs. República Dominicana
|9:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube