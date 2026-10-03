DT de España se rinde ante Lamine Yamal; "va en camino de convertirse en leyenda"

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dijo sobre Lamine Yamal tras el triunfo sobre la República Checa y tras un nuevo gol del jugador del Barcelona que "va camino de convertirse en un futbolista de leyenda".

"No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento y tanta calidad que el mejor Lamine todavía no lo hemos visto. Está creciendo a pasos agigantados y lo celebramos. Estamos muy contentos con él. Si fuera el único futbolista español nominado al Balón de Oro te diría que sí es el mejor", aseguró el técnico al ser preguntado por Lamine Yamal, que suma 4 goles y 1 asistencia en los últimos tres partidos con España.

Lamine Yamal con Selección España AFP

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La selección española, que arrancó muy bien el partido, fue a menos tras el descanso y por momentos la República Checa igualó el juego, algo que explica De la Fuente que se debe a que "es muy difícil guardar los equilibrios entre los resultados, el juego y la salud de los jugadores. Se hicieron demasiados cambios y eso corta el ritmo".

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"Hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo, ya son 42 partidos oficiales sin perder. Hoy (sábado) hubo momentos en los que sufrimos y no estamos acostumbrados a eso", afirmó De la Fuente, que recordó que en apenas diez días su equipo habrá disputado cuatro encuentros.



Así fue el partido por Liga de Naciones

España mantiene su marcha triunfal en la Liga de las Naciones tras imponerse 3-1 a la República Checa, este sábado en Oviedo, apuntándose su tercera victoria consecutiva en este torneo europeo para mantenerse líder en solitario de su grupo.

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El joven Lamine Yamal abrió el marcador (6'), Rodri Hernández hizo el 2-0 (35') y Mikel Merino cerró la cuenta (89'), mientras que Jiri Slama recortó distancias (69') para los checos, en un partido en el que España hizo muchas rotaciones.

La formación titular de la Selección de España frente a República Checa en la Liga de Naciones. Foto: Getty Imágenes

La victoria mantiene a la 'roja' líder destacado del grupo A3 de la Liga de Naciones con nueve puntos, tres más que Inglaterra, que este sábado goleó 7-0 a Croacia.

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Los balcánicos ocupan la tercera plaza del grupo con tres puntos, mientras los checos, que acabaron este sábado con diez por la expulsión de Ladislav Krejci (85'), cierran la llave con tres derrotas.