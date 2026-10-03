Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / DT de España se rinde ante Lamine Yamal; "va en camino de convertirse en leyenda"

DT de España se rinde ante Lamine Yamal; "va en camino de convertirse en leyenda"

Luis de la Fuente elogió el buen momento de Lamine Yamal, quien brilló en el triunfo 3-1 de España sobre República Checa por la Liga de Naciones. "Está creciendo a pasos agigantados", agregó.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2026
Comparta en:
Lamine Yamal, figura de la Selección de España.
Lamine Yamal, figura de la Selección de España.
Foto: AFP

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, dijo sobre Lamine Yamal tras el triunfo sobre la República Checa y tras un nuevo gol del jugador del Barcelona que "va camino de convertirse en un futbolista de leyenda".

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"No deja de sorprendernos a todos. Tiene tanto talento y tanta calidad que el mejor Lamine todavía no lo hemos visto. Está creciendo a pasos agigantados y lo celebramos. Estamos muy contentos con él. Si fuera el único futbolista español nominado al Balón de Oro te diría que sí es el mejor", aseguró el técnico al ser preguntado por Lamine Yamal, que suma 4 goles y 1 asistencia en los últimos tres partidos con España.

Lamine Yamal España
Lamine Yamal con Selección España
AFP

Publicidad

Últimas noticias

Jugadores de Argentina y un festejo de gol contra Burkina Faso en duelo de preparación.
Gol Caracol

Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso, antes de la gran despedida de Lionel Messi

Luka Modric, capitán de la Selección de Croacia.
Gol Caracol

Luka Modric no se guardó nada; "llevo 20 años en Croacia y es primera vez que siento vergüenza"

La selección española, que arrancó muy bien el partido, fue a menos tras el descanso y por momentos la República Checa igualó el juego, algo que explica De la Fuente que se debe a que "es muy difícil guardar los equilibrios entre los resultados, el juego y la salud de los jugadores. Se hicieron demasiados cambios y eso corta el ritmo".

Publicidad

"Hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo, ya son 42 partidos oficiales sin perder. Hoy (sábado) hubo momentos en los que sufrimos y no estamos acostumbrados a eso", afirmó De la Fuente, que recordó que en apenas diez días su equipo habrá disputado cuatro encuentros.

Así fue el partido por Liga de Naciones

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

España mantiene su marcha triunfal en la Liga de las Naciones tras imponerse 3-1 a la República Checa, este sábado en Oviedo, apuntándose su tercera victoria consecutiva en este torneo europeo para mantenerse líder en solitario de su grupo.

Publicidad

El joven Lamine Yamal abrió el marcador (6'), Rodri Hernández hizo el 2-0 (35') y Mikel Merino cerró la cuenta (89'), mientras que Jiri Slama recortó distancias (69') para los checos, en un partido en el que España hizo muchas rotaciones.

La formación titular de la Selección de España frente a República Checa en la Liga de Naciones.
La formación titular de la Selección de España frente a República Checa en la Liga de Naciones.
Foto: Getty Imágenes

La victoria mantiene a la 'roja' líder destacado del grupo A3 de la Liga de Naciones con nueve puntos, tres más que Inglaterra, que este sábado goleó 7-0 a Croacia.

Publicidad

Los balcánicos ocupan la tercera plaza del grupo con tres puntos, mientras los checos, que acabaron este sábado con diez por la expulsión de Ladislav Krejci (85'), cierran la llave con tres derrotas.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios
Fútbol Colombiano

Alberto Gamero; “el balance es que hicimos el ridículo, estoy avergonzado con nuestra afición”

Acción de juego entre Barranquilla y Millonarios por la Copa BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Barranquilla FC lo volvió a hacer en Copa BetPlay; eliminó a Millonarios en los penaltis

Publicidad

Relacionados

Lamine Yamal

Liga de España

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad