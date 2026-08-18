Vea el gol de Sebastián Villa en Recoleta vs. Boca Juniors, en la Copa Sudamericana

En el estadio Defensores del Chaco, Boca Juniors visitó a Recoleta por el juego de vuelta de la Copa Sudamericana y el colombiano Sebastián Villa fue figura con el azul y oro.

A los 43 minutos, el xeneize lanzó un centro al área y Villa remató con derecha, el arquero atajó, pero en el rebote el 'cafetero' no perdonó con pierna zurda.

Vea el gol de Sebastián Villa:

🚨🏆 | GOAL: SEBASTIAN VILLA DOUBLES THE LEAD FOR BOCA JUNIORS! WHAT A GOAL!



1-5 ON AGGREGATE!



Recoleta 0-2 Boca Juniors. pic.twitter.com/gJafqfBKGB — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 18, 2026