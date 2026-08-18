Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Sebastián Villa en Recoleta vs. Boca Juniors, en la Copa Sudamericana

Vea el gol de Sebastián Villa en Recoleta vs. Boca Juniors, en la Copa Sudamericana

El extremo colombiano Sebastián Villa anotó el segundo tanto en la visita de Boca Juniors a Recoleta, en el juego de vuelta del torneo continental. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa. colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa. colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

En el estadio Defensores del Chaco, Boca Juniors visitó a Recoleta por el juego de vuelta de la Copa Sudamericana y el colombiano Sebastián Villa fue figura con el azul y oro.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A los 43 minutos, el xeneize lanzó un centro al área y Villa remató con derecha, el arquero atajó, pero en el rebote el 'cafetero' no perdonó con pierna zurda.

Últimas noticias

Kevin Serna, colombiano de Fluminense.
Colombianos en el exterior

Vea el gol de Kevin Serna en Independiente Rivadavia vs. Fluminense, en Copa Libertadores

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Boca Juniors, con gol de Sebastián Villa, a cuartos de final de Copa Libertadores; 4-0 d Recoleta

Vea el gol de Sebastián Villa:

Publicidad

Relacionados

Sebastián Villa

Boca Juniors

Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad