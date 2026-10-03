Barranquilla FC lo volvió a hacer en Copa BetPlay; eliminó a Millonarios en los penaltis

Barranquilla FC y Millonarios definieron este sábado su continuidad en la Copa BetPlay 2026. Fue un duelo a partido único en la capital del Atlántico que no estuvo exento de la polémica, en el que no faltó esa jugada de la discordia, siendo el principal protagonista el árbitro del encuentro, Alejandro Moncada.

Este enfrentamiento entre ‘curramberos’ y ‘embajadores’ fue válido por los octavos de final del certamen que reúne a los equipos de la A con los de la B.

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Finalmente, el cotejo concluyó 1-1 y el ganador se definió en los penaltis. Desde el punto blanco fueron más eficaces los de Barranquilla, que ganaron 5-4. Los de la ‘Arenosa’ lo volvieron a hacer, dejaron en el camino a Millonarios, y antes lo hicieron con Junior.

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En los cuartos de final de la Copa Colombia les espera el América de Cali, y una vez más, volverán a ser locales en la serie.



Acción de juego entre Barranquilla FC y Millonarios por la Copa BetPlay 2026. Foto oficial de Millonarios

¿Cómo se presentó el partido?

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El Romelio Martínez fue el escenario que recibió el partido entre barranquilleros y bogotanos, que empezó con un conjunto local con dueño del balón, y que, de paso, abrió el marcador pronto.

El cronómetro marcaba casi el cuarto minuto de iniciado cuando el árbitro Moncada pitó penalti para los dueños de casa. El central no dudó en señalar un cobro desde el punto blanco del penalti para los de Barranquilla por una supuesta mano de Del Castillo. Pero en la repetición de la acción quedó claro que le pegó fue en el pecho del jugador azul, no en la mano. Los futbolistas de Millonarios protestaron esta decisión, pero no hubo mucho que hacer y todo porque no había VAR en este juego.

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Tras confirmarse el cobro, la pelota la tomó Mohamed Bolívar y lo cambió por gol para vencer la resistencia de Burray. El 1-0 se subió al marcador en sólo seis minutos.

Luego de esta acción polémica, Millonarios se fue al frente en busca de la igualdad. La pelota quieta fue la vía para tratar de vulnerar el pórtico de Sebastián Guerra.

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Pero después de un par de intentos, los dirigidos por Alberto Gamero lograron el 1-1. David Macalister Silva aprovechó un error del arquero local que no pudo despejar con los puños y dejó el balón suelto, y de cabeza y con puerta vacía, el número 14’ anotó.

Millonarios fue eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC. Foto oficial de Millonarios.

La anotación le dio otro aire a los visitantes que se asociaron un poco más, pero Guerra respondió bajo los palos. El telón de la primera parte cerró 1-1.

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Para los segundos 45 minutos, Millonarios hizo cambios de entrada que les permitió tener posesión y llegadas. Estrelló balones en los palos, uno de ellos con Daniel Ruiz en una pelota quieta.

Por su parte, Barranquilla resistió a las intenciones de los ‘embajadores’ y también hizo variantes, que luego le dieron frutos porque equilibraron la balanza y los de Gamero bajaron un poco el ritmo.

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El partido entró en un letargo, hubo faltas de lado y lado, se cortó el ritmo. Pero los equipos después ‘despertaron’ en los últimos minutos, teniendo opciones con la intención de evitar los cobros desde el punto blanco del penalti. Palos y atajadas de los arqueros evitaron los festejos.

Finalmente, el clasificado se decidió en la popular 'ruleta rusa'. Barranquilla estuvo más certero en los cobros, mientras que Guerra - que erró su cobro- , atajó dos penaltis, a Carlos Darwin Quintero y Sergio Mosquera. Los ''currambeos' dieron otro golpe sobre la mesa.