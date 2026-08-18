Vea el golazo de Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar, en la Copa Sudamericana

Dairon Asprilla sigue teniendo un semestre de ensueño con Bolívar al cosechar su sexto gol desde su ficha procedente de Atlético Nacional. El delantero le marcó este martes un golazo a Sao Paulo, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A los 61 minutos, Asprilla recibió una pelota en el medio campo, enganchó y desenfundó un bombazo, metiendo la pelota en todo el angulo.

Vea el gol de Dairon Asprilla:

🌎🇧🇴 ES IMPRESIONANTE EL BOMBAZO DE DAIRON ASPRILLA PARA FIRMAR EL EMPATE 🚀



BOLIVAR QUIERE DAR EL GOLPE EN EL MORUMBÍ 👀pic.twitter.com/iiaUpp52v1 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) August 19, 2026