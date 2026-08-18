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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar, en la Copa Sudamericana

Vea el golazo de Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar, en la Copa Sudamericana

El delantero colombiano Dairon Asprilla sigue fino en Bolívar y se fajó con una gran anotación en el estadio Morumbí contra Sao Paulo. ¡Para ver una y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar.
Dairon Asprilla en Sao Paulo vs. Bolívar.
AFP.

Dairon Asprilla sigue teniendo un semestre de ensueño con Bolívar al cosechar su sexto gol desde su ficha procedente de Atlético Nacional. El delantero le marcó este martes un golazo a Sao Paulo, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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A los 61 minutos, Asprilla recibió una pelota en el medio campo, enganchó y desenfundó un bombazo, metiendo la pelota en todo el angulo.

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