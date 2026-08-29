Vea el golazo de Jaminton Campaz, en Rosario Central vs. Gimnasia y Esgrima, por Liga

Este sábado, Rosario Central recibió en su casa a Gimnasia y Esgrima de La Plata, por el duelo correspondiente a la Liga de Argentina.

Y el colombiano Jaminton Campaz fue una de las principales figuras, anotando gran golazo, para darle el empate parcial a su equipo , a los 40 minutos del complemento; a cinco del final.

Enganchado a varios jugadores rivales y sacando un remate de media distancia, el 'cafetero' clavó una pelota que se coló en el arco contrario.

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Lamentablemente, solo segundos después el cuadro visitante anotó el 1-2 de la victoria definitiva.



Vea el golazo de Jaminton Campaz, este sábado 29 de agosto de 2026:

¡APARECIÓ EL BICHITO! Jaminton Campaz encaró y sorprendió desde lejos para el 1-1 de Rosario Central ante Gimnasia.



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