Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-5 Nacional

Para cerrar la jornada sabatina en el fútbol colombiano, que había empezado con la acción de América, Jaguares, Junior y Santa Fe; ahora, Atlético Nacional goleó 1-4 a Alianza Valledupar, en el marco de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.

El festival de goles para los paisas inició a los cinco minutos, con el tanto de Andrés Sarmiento, quien abrió el marcador para los antioqueños en condición de visitante.

Pero eso no fue todo, pues la gran disposición ofensiva del equipo verde, acompañada de intensidad y eficacia en ese último cuarto de cancha; culminó en el gol de Alfredo Morelos, que a los 19' ya tenía 0-2 arriba a Atlético Nacional.

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Sin embargo, el inicio de 'pesadilla' para Alianza Valledupar no terminaba, pues solo segundos después, a los 24 minutos; Marlos Moreno decretó el 0-3 que ya sentenciaba una goleada para los verdes, antes de la media hora de partido.



No obstante, justo ahí, el cuadro local empezó a despertar, buscando encontrar rápido un gol que acorte distancias. Y justamente, a los 34 minutos, Felipe Pardo convirtió el 1-3 desde el punto penalti.

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De esta manera, la historia se apretó un poco de cara a la segunda mitad, en donde Atlético Nacional volvió a meter el acelerador, hasta encontrar otro tanto, que casi sentenció el compromiso en Valledupar.

A los 79 minutos, Marlos Moreno convirtió el 1-4 a los 79 minutos de partido. Pero hasta ahí no llegó la cosa, pues Juan José Arboleda selló el 1-5 a los 90+3', anotando su primer gol como profesional.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras goleada Alianza 1-5 Nacional: