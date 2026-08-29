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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-5 Nacional

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Alianza 1-5 Nacional

Este sábado, el cuadro 'verdolaga' goleó en condición de visitante y se montó en la tabla de posiciones, a falta de sus dos partidos pendientes. Aquí los detalles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Marlos Moreno festejando goleada con Atlético Nacional, en Liga.
Marlos Moreno festejando goleada con Atlético Nacional, en Liga.
Foto: Colprensa.

Para cerrar la jornada sabatina en el fútbol colombiano, que había empezado con la acción de América, Jaguares, Junior y Santa Fe; ahora, Atlético Nacional goleó 1-4 a Alianza Valledupar, en el marco de la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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El festival de goles para los paisas inició a los cinco minutos, con el tanto de Andrés Sarmiento, quien abrió el marcador para los antioqueños en condición de visitante.

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Pero eso no fue todo, pues la gran disposición ofensiva del equipo verde, acompañada de intensidad y eficacia en ese último cuarto de cancha; culminó en el gol de Alfredo Morelos, que a los 19' ya tenía 0-2 arriba a Atlético Nacional.

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Sin embargo, el inicio de 'pesadilla' para Alianza Valledupar no terminaba, pues solo segundos después, a los 24 minutos; Marlos Moreno decretó el 0-3 que ya sentenciaba una goleada para los verdes, antes de la media hora de partido.

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No obstante, justo ahí, el cuadro local empezó a despertar, buscando encontrar rápido un gol que acorte distancias. Y justamente, a los 34 minutos, Felipe Pardo convirtió el 1-3 desde el punto penalti.

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De esta manera, la historia se apretó un poco de cara a la segunda mitad, en donde Atlético Nacional volvió a meter el acelerador, hasta encontrar otro tanto, que casi sentenció el compromiso en Valledupar.

A los 79 minutos, Marlos Moreno convirtió el 1-4 a los 79 minutos de partido. Pero hasta ahí no llegó la cosa, pues Juan José Arboleda selló el 1-5 a los 90+3', anotando su primer gol como profesional.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras goleada Alianza 1-5 Nacional:

EquipoPJPTSGD
1América717+13
2Atlético Nacional512+8
3Llaneros611+2
4Millonarios510+4
5Tolima510+2
6Medellín49+2
7Bucaramanga59+2
8Águilas Doradas48+2
9Cúcuta68-4
10Deportivo Cali57+2
11Once Caldas56+3
12Santa Fe56+1
13Fortaleza66-1
14Internacional de Bogotá66-2
15Jaguares65-5
16Deportivo Pereira32-1
17Junior52-4
18Alianza62-7
19Pasto61-7
20Boyacá Chicó41-10
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