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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga, tras triunfos de Bayern Múnich y B. Dortmund

Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga, tras triunfos de Bayern Múnich y B. Dortmund

De la mano de Luis Díaz; el cuadro 'bávaro' inició con pie derecho en el fútbol alemán, goleando y sumando de a tres, para empezar a sacar ventajas.

Por: AFP
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Acción de juego entre Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Fotografía de: AFP

El argentino Martín Demichelis tuvo un debut perfecto como entrenador en la Bundesliga al frente del RB Leipzig al ganar 3-0 al Borussia Mönchengladbach, este sábado en una 1ª jornada en la que el Bayer Leverkusen cayó 3-2 en casa del recién ascendido Elversberg.

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El viernes, el Bayern Munich había levantado el telón de la nueva temporada dejando muy claro que será muy difícil que alguien le haga sombra, con un 5-1 ante el Stuttgart, y el debut del resto de aspirantes era el aliciente de este sábado.

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El Leipzig, tercer clasificado de la pasada liga alemana, tuvo un partido tranquilo para comenzar, dominando fácilmente gracias a los tantos de Ridle Baku (26'), del noruego Antonio Nusa (49') y de Rocco Reitz (66').

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Demichelis, de 45 años, tuvo así un regreso feliz al fútbol alemán, donde jugó entre 2003 y 2010 en el Bayern Munich, club donde ejerció además de técnico del filial (2021-2022).

Otro candidato a los puestos altos, el Bayer Leverkusen, también estrenaba entrenador, en su caso el español Carles Martínez Novell, y las sensaciones fueron muy diferentes: un resbalón en forma de derrota 3-2 ante el Elversberg, debutante en la élite alemana.

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"Es un día indescriptible. Hemos trabajado duro para ganarnos el derecho a estar en esta liga. La victoria ha sido merecida, estoy muy orgulloso del equipo", declaró a la televisión Sky el capitán del Elversberg, Lukas Pinckert.

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El búlgaro Lukas Petkov (8') y el estadounidense Cole Campbell (9') sorprendieron de entrada y David Mokwa Ntusu (46') puso un 3-0 provisional para el Elversberg, que vio cómo el Leverkusen reaccionaba después con los goles del checo Patrik Schick (77') y del camerunés Christian Kofané (90+1'), pero sin poder evitar una inesperada primera derrota.

- Konstantelias, gol y lesión -

Mucho mejor le fue el arranque liguero al Borussia Dortmund, vigente subcampeón, que derrotó 2-0 en casa al histórico Hamburgo.

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El primer tanto llegó en el minuto 9', con una conexión perfecta entre el joven griego Konstantinos Karetsas (18 años), una de las caras nuevas, que dio la asistencia para que el guineano Serhou Guirassy marcara.

El otro fichaje griego para la nueva temporada, Giannis Konstantelias (23 años), fue el autor del segundo y definitivo en el 45+1', antes de tener que ser cambiado en el 54' con un problema en la rodilla izquierda.

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"El diagnóstico será mañana (domingo), pero el doctor me dijo que no pinta bien", dijo el entrenador Niko Kovac a Sky.

El Hamburgo intentó durante toda la segunda parte reengancharse al partido, sin éxito, incluso cuando el Dortmund se quedó con diez en el 77' por la roja al italiano Samuele Inácio, que solo llevaba tres minutos en el campo.

La victoria de este sábado permite al Dortmund remontar el ánimo después de la desilusión de hace justo una semana, cuando en ese mismo estadio fue derrotado 2-1 por el Bayern Munich en la Supercopa de Alemania.

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- Remontada del Colonia -

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En su regreso al banquillo del Eintracht Fráncfort, Adi Hütter tuvo que contentarse con un empate 3-3 en el campo del Union Berlin.

El germano-marroquí Younes Ebnoutalib brilló en ese partido con un triplete para el Eintracht, pero el equipo de la capital firmó el empate definitivo con un gol de Tim Skarke en el descuento final.

En los otros partidos del día, el Colonia dominó 3-2 al Hoffenheim, con remontada incluida gracias a un doblete del neerlandés Thijs Dallinga en el último tramo del partido, mientras que Maguncia y Paderborn no movieron el 0-0 inicial.

La primera jornada alemana se completa el domingo con dos partidos: Friburgo-Werder Bremen y Augsburgo-Schalke 04.

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EquipoPJGDPTS
1Bayern143
2RB Leipzig133
3Dortmund123
4SV Elversberg113
4Colonia113
6FC Union Berlin101
6Frankfurt101
8Paderborn101
8Mainz 05101
10Werder Bremen000
10Augsburgo000
10Friburgo000
10Schalke 04000
14Hoffenheim1-10
14Leverkusen1-10
16Hamburg1-20
17Mönchengladbach1-30
18Stuttgart1-40

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