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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto y su reflexión, tras 1-1 contra Junior: "No merecíamos perder; fue parejo"

Pablo Repetto y su reflexión, tras 1-1 contra Junior: "No merecíamos perder; fue parejo"

El estratega de Santa Fe habló luego de igualar con el combinado 'tiburón', dejando claro que premia el esfuerzo del equipo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Pablo Repetto
Pablo Repetto, DT de Santa Fe - Foto:
AFP

Este sábado 29 de agosto, Independiente Santa Fe visitó a Junior de Barranquilla, por el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Y justamente, después de una semana con bastante trajín, en la que hubo hasta competencia internacional; Pablo Repetto salió al campo con una nómina mixta en el Romelio Martínez, en donde rescató un importante empate de visitante.

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Finalizado el encuentro, el estratega uruguayo habló ante los medios, haciendo un análisis de lo que fue el encuentro, en el que rescató un punto, debido al gol de Franco Fagúndez a los 88 minutos de partido

Acción de juego entre Junior vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay.
Acción de juego entre Junior vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

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"Este fue un partido, que al principio, quizá nos costó un poquito, pero es normal. Después fuimos tomando mayor protagonismo, pudimos manejar mejor la pelota y el primer tiempo lo cerramos bien. Luego en el segundo tiempo estuvo parejo; ellos (Junior) tuvieron dos ocasiones y después del gol, en contra, fuimos, tuvimos un cabezazo que atajó el golero, pero en una pelota quieta llegó el gol justo, porque creo que hoy no merecíamos perder, merecíamos llevarnos algo", indicó de entrada Pablo Repetto, en la rueda de prensa donde atendió a todos los medios presentes.

Sumado a eso, el uruguayo dejó claro que estos días han sido de mucho esfuerzo físico a nivel colectivo, debido a todos los retos que han tenido que afrontar: "En líneas generales fue un partido parejo, premio a que nunca bajamos los brazos, independiente a que algunos jugadores estaban cansados, se hizo un gran esfuerzo y nos llevamos un punto que suma".

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¿Qué le ofrece Maximiliano Lovera a este Santa Fe?

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“Lovera Comenzó por izquierda y después termina de media punta, jugando por todo el frente de ataque, cuando salió Nahuel Bustos. Él puede jugar ahí, siendo extremo por derecha o izquierda, pero también jugado detrás del nueve. Dada las circunstancias de cómo se dio el partido, de la necesidad, él terminó cumpliendo esa función”.

¿Qué decir de Franco Fagúndez, el hombre gol de Santa Fe?

“Fagúndez ustedes lo ven, es un jugador que juega detrás del nueve generalmente, tiene la capacidad de que puede pisar el área también, tiene la característica de ser el enlace también. Ustedes ven el rendimiento, es un jugador que nosotros conocemos, lo tuvimos antes y hoy está con nosotros porque sabemos lo que nos puede dar”.

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