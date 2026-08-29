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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 1-1 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Junior 1-1 Santa Fe

Este sábado, el fútbol colombiano le dio inicio a la octava jornada de Liga, con varios partidazos, que dejaron importantes movimientos en la tabla.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Acción de juego entre Junior vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay.
Acción de juego entre Junior vs. Santa Fe, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Este sábado 29 de agosto, la Liga BetPlay II-2026 dio inicio a la octava jornada con varios partidazos y tres equipos rojos como protagonistas.

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Primero, América de Cali salió a la acción enfrentando a Jaguares, en el estadio Jaraguay de Montería; en donde sufrió, pero al final logró rescatar un punto importante, tras igualar 2-2.

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A los 7 minutos de partido, Andrés Rentería apareció para aprovechar una desatención defensiva de los 'escarlatas', que desde muy temprano se fueron abajo del marcador. Sin embargo, a los 44', apareció Josen Escobar para igualar parcialmente el compromiso.

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Para infortunio de América; Jaguares pegó antes del final de la primera parte, camino al entretiempo, por medio de Jerson Malagón.

Sin embargo, los caleños tuvieron una oportunidad de oro sobre el final, tras una pena máxima que el juez central decretó sin pensarlo dos veces. A los 90', Yeison Guzmán convirtió el empate definitivo 2-2.

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Minutos después de esto, en el estadio Romelio Martínez rodó la pelota para el encuentro entre Junior y Santa Fe; los otros dos equipos rojos protagonistas de la jornada sabatina.

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Ambos llegaron con realidades diferentes, pues, el 'tiburón' salió a buscar su primer triunfo del semestre; mientras que el 'cardenal' salió al campo con nómina mixta, luego del desgaste físico hecho entre semana, después de eliminar a River Plate, en el Monumental, de los octavos de final en la Copa Sudamericana.

En el primer tiempo, ambos equipos se hicieron 'pasito', sin opciones claras y poca resolución ofensiva del juego, algo que sí se vio en el complemento.

Luis Muriel abrió el marcador a los 66 minutos de juego, aprovechando una desatención defensiva de los bogotanos, que igualaron el encuentro a los 88', cuando ya todo se estaba terminando.

Esto, a través de un tanto de Franco Fagúndez.

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Tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, Junior 1-1 Santa Fe:

EquiposPJPTSGD
1América717+13
2Llaneros611+2
3Millonarios510+4
4Tolima510+2
5Atlético Nacional49+4
6Medellín49+2
7Bucaramanga59+2
8Águilas Doradas48+2
9Cúcuta68-4
10Deportivo Cali57+2
11Once Caldas56+3
12Santa Fe56+1
13Fortaleza66-1
14Internacional65-2
15Jaguares65-5
16Alianza FC52-3
17Deportivo Pereira32-1
18Junior52-4
19Pasto61-7
20Boyacá Chicó41-10
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