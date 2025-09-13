Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Luis Díaz HOY con Bayern Múnich, en la Bundesliga; ¡está imparable!

Vea el golazo de Luis Díaz HOY con Bayern Múnich, en la Bundesliga; ¡está imparable!

El guajiro sigue manteniendo su racha goleadora y, este sábado frente al Hamburgo, 'Luchito' volvió a festejar con auténtica 'joya'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:12 p. m.
