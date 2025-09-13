Vea el golazo de Luis Díaz HOY con Bayern Múnich, en la Bundesliga; ¡está imparable!

Este sábado 13 de septiembre, el Bayern Múnich recibió en casa al Hamburgo, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Bundesliga. Y evidentemente, Luis Díaz fue protagonista.

Con el juego tres goles arriba a su favor, 'Luchito' manejó la tranquilidad, buscando el espacio idóneo para sacar a relucir sus cualidades con el remate de media distancia.

Y, tras un tiro libre cobrado en corto, el colombiano aprovechó el despiste defensivo, para sacar un 'fusilazo' desde afuera, que se coló en el arco rival, a los 29 minutos de juego.



Vea el gol de Luis Díaz frente a Hamburgo, por Bundesliga:

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Remate de Lucho Díaz, desvío en Luka Vuskovic y CUARTO GOL de Bayern Munich ante Hamburgo.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sdbbygKirH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

¿Cómo le fue a Luis Díaz con la Selección Colombia?

Antes de regresar a su club en Alemania, Luis Díaz jugó frente a Bolivia y a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Cabe destacar que contra los venezolanos, el guajiro no anotó, pero sí puso dos asistencias para sendos goles de Luis Javier Suárez.

Así el nivel del atacante, tanto en el seleccionado colombiano, como en el Bayern es alto y cada vez más efectivo.