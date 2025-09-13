Con Jhon Arias y Yerson Mosquera en cancha; Wolves volvió a perder en la Premier League

El gigantón alemán Nick Woltemade ha caído de pie en Newcastle y en sus primeros minutos con los 'Magpies' marcó el gol del triunfo contra el Wolverhampton Wanderers (1-0), que tuvo en cancha a los jugadores colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera.

El Newcastle, que no había ganado esta temporada y venía de dos empates y una derrota, estrenó su casillero de triunfos ante uno de los equipos más pobres de este inicio de curso, el Wolves, que suma cuatro derrotas en cuatro partidos.

Pese al claro dominio de los de Eddie Howe, el encuentro se decidió por un solitario gol de Woltemade, que mandó a las redes un centro de Jacob Murphy aprovechando una de sus mejores cualidades, la altura y el remate de cabeza.

El alemán, fichado a última hora por 80 millones de euros, se elevó por encima de Toti y puso la pelota en la escuadra para dar la primera alegría a St. James' Park.

El triunfo ayuda a olvidar la salida de Alexander Isak y da algo de confianza antes de que este jueves el Newcastle se enfrente al Barcelona en la primera jornada de la Champions League.

En el Wolves, empieza a correr peligro el puesto de Vitor Pereira tras cuatro jornadas en las que ha sumado cero puntos de doce posibles, marcado solo dos tantos y encajado nueve.



¿Cómo les fue a los jugadores colombianos?

Yerson Mosquera, defensa central colombiano del Wolverhampton, en un partido de la Premier League AFP

Yerson Mosquera fue titular, pero salió sustituido a los 66 minutos de juego. Su calificación en el campo, según ‘Sofascore’, fue de 6,7. Por su parte, Jhon Arias, quien tuvo acción con la Selección Colombia en las fechas 17 y 18 de las clasificatorias, ingresó para la segunda parte y recibió una valoración de 6,3.



¿Cuándo vuelve a jugar Wolverhampton?

Por la fecha 5 de la Premier League, Wolves tendrá acción el sábado 20 de septiembre, cuando reciba en condición de local al Leeds. El encuentro está programado para las 9:00 a. m. (hora colombiana).