Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Con Jhon Arias y Yerson Mosquera en cancha; Wolves volvió a perder en la Premier League

Con Jhon Arias y Yerson Mosquera en cancha; Wolves volvió a perder en la Premier League

El conjunto inglés en el que militan jugadores de la Selección Colombia, cayó 1-0 en su visita al Newcastle, resultado que lo deja en la última posición del campeonato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 11:22 a. m.
Jhon Arias
Jhon Arias en Wolverhampton vs Celta de Vigo - Foto:
Wolves Oficial

