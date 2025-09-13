¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 20?

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en la etapa 20 de la Vuelta a España, disputada entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo y que contó con un recorrido total de 165 kilómetros. Dicho triunfo le asegura el maillot rojo, a falta de una jornada final de trámite. Eso sí, las miradas también estuvieron con Egan Bernal.

'El joven maravilla' fue protagonista desde el inicio de la jornada, gracias a un impresionante arrancón en busca de ser parte de la fuga. No fue fácil, pero lo logró. De hecho, solo quedó con Mikel Landa, Giulio Ciccone, Bruno Armirail y Jardi Christiaan van der Lee, con quienes lidió una batalla mano a mano por ver quién se quedaba.

Ninguno se guardó nada hasta que solo quedaron Landa, fCiccone y Bernal. La ilusión estaba latente, pero pasó lo inesperado. El italiano aceleró y el 'joven maravilla' no pudo seguir su paso. Razón por la que, a falta de solo 6,9 kilómetros para la meta, se descolgó y, finalmente, fue cazado por el pelotón, donde hubo mucha acción.

Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del INEOS Grenadiers, en la Vuelta a España 2025 AFP

Jonas Vingeggard atacó a 1,2 kilómetros de la cima y venció con un tiempo de 3h 56' 23'', seguido de Sepp Kuss, su compañero de equipo, a 11 segundos, y el australiano, Jai Hindley, a 13''. Así las cosas, el danés aseguró el maillot rojo con una ventaja de 1' 16'' sobre el portugués, Joao Almeida, y 3' 11'' sobre al británico, Tom Pidcock.

Finalmente, Egan Bernal arribó a la línea de meta en el puesto 21, a cuatro minutos y 51 segundos del vencedor, siendo el mejor colombiano del día. Eso sí, en la clasificación general, el 'escarabajo' quedó de 17, a 46 minutos y 26 segundos de la parte alta, siendo el tercero de los 'cafeteros', detrás de Harold Tejada y Santiago Buitrago.