Vea el primer gol de Kerwin Vargas con Athlético Paranaense; fue con asistencia de Kevin Viveros

Este sábado, Athlético Paranaense empató 1-1 con RB Bragantino, por la fecha 23 del Brasileirao. El delantero colombiano Kerwin Vargas marcó su primer gol con los rojinegros y rescató un punto en casa.
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Vargas ingresó a los 61 minutos por Leozinho y al 75' se reportó con anotación. El 'cafetero' Kevin Viveros luchó una pelota por izquierda, lanzó un pase al área y su compatriota Kerwin controló y remató con pierna derecha.
Vea el gol de Kerwin Vargas:
Kerwin Vargas marca seu primeiro gol com a camisa do Athletico.— Bianchi (@GuiBianchiii) August 15, 2026
Após um lance de muita persistência de Mendoza e Viveros, a bola chega nos pés do novato Kerwin Vargas que empata o jogo para o Furacão. pic.twitter.com/1rUMErPr8p
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