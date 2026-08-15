Vea el primer gol de Kerwin Vargas con Athlético Paranaense; fue con asistencia de Kevin Viveros

Este sábado, Athlético Paranaense empató 1-1 con RB Bragantino, por la fecha 23 del Brasileirao. El delantero colombiano Kerwin Vargas marcó su primer gol con los rojinegros y rescató un punto en casa.

Vargas ingresó a los 61 minutos por Leozinho y al 75' se reportó con anotación. El 'cafetero' Kevin Viveros luchó una pelota por izquierda, lanzó un pase al área y su compatriota Kerwin controló y remató con pierna derecha.

Vea el gol de Kerwin Vargas:

Kerwin Vargas marca seu primeiro gol com a camisa do Athletico.



Após um lance de muita persistência de Mendoza e Viveros, a bola chega nos pés do novato Kerwin Vargas que empata o jogo para o Furacão. pic.twitter.com/1rUMErPr8p — Bianchi (@GuiBianchiii) August 15, 2026