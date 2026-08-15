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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el primer gol de Kerwin Vargas con Athlético Paranaense; fue con asistencia de Kevin Viveros

Vea el primer gol de Kerwin Vargas con Athlético Paranaense; fue con asistencia de Kevin Viveros

Este sábado, el delantero colombiano Kerwin Vargas anotó su primer tanto con la camiseta de Athlético Paranaense luego de su flamante fichaje desde la MLS.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Kerwin Vargas, colombiano del Athlético Paranaense.
Kerwin Vargas, colombiano del Athlético Paranaense.
Athlético Paranaense.

Este sábado, Athlético Paranaense empató 1-1 con RB Bragantino, por la fecha 23 del Brasileirao. El delantero colombiano Kerwin Vargas marcó su primer gol con los rojinegros y rescató un punto en casa.

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Vargas ingresó a los 61 minutos por Leozinho y al 75' se reportó con anotación. El 'cafetero' Kevin Viveros luchó una pelota por izquierda, lanzó un pase al área y su compatriota Kerwin controló y remató con pierna derecha.

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