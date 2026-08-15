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Gol Caracol  / Schalke 04 vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de preparación

Schalke 04 vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de preparación

Este domingo, en Alemania, Schalke 04 y Real Madrid se enfrentarán en un juego de fogueo de cara a la temporada 2026-27. Acá todos los detalles de este duelo.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Así fue la formación del Real Madrid contra Ferencváros, en duelo de preparación.
Foto: AFP

El belga Thibaut Courtois, los franceses Kilyan Mbappé e Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, el inglés Jude Bellingham y el marfileño Yan Diomande son las grandes novedades en la lista del técnico portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, para el amistoso que disputará este domingo ante el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (10:00 a.m.).

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Este sexteto entra por primera vez en una relación de convocados esta pretemporada, que comenzaron más tarde por su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y se quedan fuera canteranos como Sergio Mestre, Joan Martínez, Lamini Fati o Rubén Yáñez, con los que ha contado el entrenador portugués y que estuvieron en la citación del anterior encuentro, el Trofeo Teresa Herrera, ante el Deportivo, al que venció por 0-1 con una diana de Brahim Díaz.

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No obstante, Mourinho, que no ha citado al brasileño Endrick ni al francés Aurelien Tchouameni, que arrastran problemas físicos, sigue contando con jóvenes canteranos como el meta ucraniano Illia Voloshyn, el central Mario Rivas o los medios Jorge Cestero y Alexis Ciria.

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Por lo tanto, en el encuentro de este domingo podrían debutar con la camiseta del conjunto blanco varios de los nuevos fichajes del club como Konaté, Cucurella y el extremo Yan Diomane, y estrenarse esta pretemporada Mbappé, Bellingham y Courtois.

Será el último partido de pretemporada tanto para el conjunto madridista como para el Schalke, que celebrará en este choque el vigésimo quinto aniversario de su estadio, con lo que, según admitió su técnico, Miron Muslic, entienden desde el club alemán "un privilegio" recibir al Real Madrid en este encuentro.

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Hora y dónde ver Schalke 04 vs. Real Madrid

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Fecha: domingo 16 de agosto.
Hora: 10:00 a.m. (hora Colombia).
Estadio: Veltins-Arena, en Gelsenkirchen, Alemania.
Transmisión: Claro Sports y DAZN.

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