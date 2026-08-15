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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Fluminense venció 3-2 a Palmeiras, en Brasil; Kevin Serna marcó gol y Jhon Arias fue abucheado

Fluminense venció 3-2 a Palmeiras, en Brasil; Kevin Serna marcó gol y Jhon Arias fue abucheado

Una agónica victoria consiguió Fluminense sobre Palmeiras, en un partido que contó con la presencia colombiana de Kevin Serna y Jhon Arias. Acá todo lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Kevin Serna y Jhon Arias.
Kevin Serna y Jhon Arias.
Getty Images.

Fluminense protagonizó este sábado una épica remontada ante Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño, para ganar por 3-2 en el Maracaná con goles de Hulk, el colombiano Kevin Serna y el argentino Germán Cano, este último en el minuto 92.

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Segundo tropiezo consecutivo en Liga del Palmeiras, que podría ver recortada su ventaja al frente de la clasificación si el Flamengo gana el domingo en la cancha del Mirassol.

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El equipo de Abel Ferreira se queda con 48 puntos tras 23 jornadas. Ha sumado apenas un punto de los últimos seis.

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Empató 0-0 en casa ante Internacional y este sábado cayó ante un Fluminense sin entrenador tras la destitución fulminante del argentino Luis Zubeldía el jueves.

El conjunto paulista, uno de los clubes más potentes de Suramérica, vive uno de los momentos más delicados de la temporada.

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Flaquea en la liga y se complicó la vida en la Copa Libertadores luego de empatar 1-1 en casa contra Cerro Porteño en el partido de ida de los octavos de final.

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El próximo miércoles jugará la vuelta en territorio paraguayo con un Ferreira cada vez más cuestionado.

El 'Verdão' empezó con buen pie en el Maracaná de Río de Janeiro gracias a un cabezazo inapelable a la salida de un córner de su capitán, el central paraguayo Gustavo Gómez, en el minuto 10.

Empató Hulk antes del descanso, pero el internacional paraguayo Maurício volvió a adelantar a los visitantes en el 82.

La victoria del líder parecía asegurada. Fue entonces cuando el 'Flu' se transformó para lograr su primer triunfo desde el parón por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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En siete minutos el cuadro carioca le dio la vuelta al marcador con dos goles anotados desde el banquillo. Serna convirtió en el 85 y Cano consumó la remontada en el 92.

Los hombres de Ferreira rezarán ahora por un traspiés del 'Fla', segundo en la clasificación con 42 puntos y dos partidos menos.

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Como Palmeiras y Fluminense, Flamengo también disputó entre semana la ida de los octavos de la Libertadores y, al igual que los dos primeros, tampoco salió victorioso al empatar 1-1 con Cruzeiro en el Mineirão de Belo Horizonte.

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