A Jorge Carrascal le cambió todo en Flamengo; equipo que urge de conseguir mucho dinero

Flamengo atraviesa un momento que podría modificar sus planes deportivos de cara a la temporada 2027. El conjunto brasileño, que esperaba alcanzar importantes ingresos durante el año, ahora tiene la necesidad de concretar varias ventas para equilibrar sus finanzas, situación que pone bajo análisis a diferentes integrantes de su plantilla, entre ellos el colombiano Jorge Carrascal.

De acuerdo con una información publicada por 'Globo Esporte', el 'Mengao' proyecta terminar 2026 con un déficit de 40 millones de reales y su presidente, Bap, ya estableció una meta económica para el próximo mercado: "recaudar entre 40 y 45 millones de euros" mediante transferencias. Sin embargo, la dirigencia también dejó claro que no pretende desprenderse de futbolistas determinantes para el rendimiento del equipo.

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En ese panorama, Carrascal aparece como uno de los nombres que despierta interés en el mercado internacional. El mediocampista colombiano ha recibido varias consultas de otros clubes, pero su rendimiento durante la segunda mitad del año le permitió cambiar su panorama dentro del conjunto brasileño. Según el reporte, el jugador se convirtió en "uno de los puntos destacados del equipo en la segunda mitad del año", por lo que una eventual salida no sería una prioridad para Flamengo.

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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo AFP

La situación contrasta con la de otros integrantes de la plantilla que podrían ser negociados. Gonzalo Plata, por ejemplo, estuvo cerca de marcharse al Dynamo Moscú, que presentó una propuesta de 10 millones de euros más bonificaciones. Aunque Flamengo había aceptado la oferta, el equipo ruso se retiró de la operación en el último momento. Ahora, el ecuatoriano sería "el primero en la lista para negociar si presenta una nueva oferta".

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Otro caso que analiza la institución es el de Evertton Araújo. El volante de 23 años cuenta con varias opciones en su posición y, de acuerdo con Globo Esporte, Flamengo lo considera "una buena oportunidad de hacer una gran venta", especialmente por su perfil atractivo para el fútbol europeo.

La necesidad de recaudar también está relacionada con los objetivos deportivos que no se cumplieron durante 2026. La eliminación en la Copa Libertadores afectó las proyecciones económicas del club, que no logró alcanzar la meta de ventas establecida para el año.

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Así, mientras Flamengo prepara una política más cautelosa para el próximo mercado, Carrascal vive una realidad diferente: su buen nivel lo posiciona como una pieza importante y complica una posible transferencia, pese a la urgencia financiera de la institución.