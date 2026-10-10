Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Díber Cambindo en Puebla vs. León, en la Liga MX

Vea la asistencia de Díber Cambindo en Puebla vs. León, en la Liga MX

En la Liga MX, el delantero colombiano Díber Cambindo se reportó con un gran pase para el gol del panameño Ismael Díaz, en el empate 1-1 de León en su visita a Puebla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
Comparta en:
Díber Cambindo en Puebla vs. León.
Díber Cambindo en Puebla vs. León.
León.

El viernes 9 de octubre, Puebla y León empataron 1-1, en la fecha 11 de la Liga MX. El colombiano Díber Cambindo fue protagonista con la asistencia en el gol de 'La Fiera'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

A los 42 minutos, Cambindo recibió un balón en el área por la derecha y lanzó un pase rasante al medio para que el panameño Ismael Díaz anotara a placer.

Publicidad

Últimas noticias

Luis Díaz, extremo y figura del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz recibió importante noticia antes de Augsburgo vs. Bayern Múnich

Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
Colombianos en el exterior

Real Betis vs. Osasuna, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa

El otro colombiano de León, Daniel Arcila, ingresó a los 57 minutos.

Publicidad

Vea la asistencia de Díber Cambindo:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Club León

Liga MX

Liga de México

Diber Cambindo

Publicidad

Publicidad

Publicidad