Vea la asistencia de Díber Cambindo en Puebla vs. León, en la Liga MX

El viernes 9 de octubre, Puebla y León empataron 1-1, en la fecha 11 de la Liga MX. El colombiano Díber Cambindo fue protagonista con la asistencia en el gol de 'La Fiera'.

A los 42 minutos, Cambindo recibió un balón en el área por la derecha y lanzó un pase rasante al medio para que el panameño Ismael Díaz anotara a placer.

Publicidad

El otro colombiano de León, Daniel Arcila, ingresó a los 57 minutos.

Publicidad

Vea la asistencia de Díber Cambindo:

