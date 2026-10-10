Vea la asistencia de Díber Cambindo en Puebla vs. León, en la Liga MX

El viernes 9 de octubre, Puebla y León empataron 1-1, en la fecha 11 de la Liga MX. El colombiano Díber Cambindo fue protagonista con la asistencia en el gol de 'La Fiera'.
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A los 42 minutos, Cambindo recibió un balón en el área por la derecha y lanzó un pase rasante al medio para que el panameño Ismael Díaz anotara a placer.
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El otro colombiano de León, Daniel Arcila, ingresó a los 57 minutos.
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Vea la asistencia de Díber Cambindo:
🦁 GOL DE ISMAEL DÍAZ Y LA FIERA LO GANA EN PUEBLA ANTES DEL MEDIO TIEMPO ⚽️🔥 pic.twitter.com/N1hnsk3HM6— Alee (@ImAleeJeje) October 10, 2026