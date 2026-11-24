Este martes, la Selección Colombia Sub-17 venció 2-0 a Honduras, por el duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo L, en el Mundial Catar 2026.

Y es que, tras un primer tiempo complicado y sin espacios; en el complemento aparecieron las ideas para el conjunto 'cafetero', que después de anotar el primer tanto, siguió derecho.

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Sobre el final del partido, el guardameta David Paz cometió un grave error, tras perder la pelota cuando intentaba salir jugando. Allí apareció José Escorcia, quien recuperó el esférico y, con el arco solo a su merced, anotó el 2-0 definitivo.