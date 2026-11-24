A la Selección Colombia Sub-17 le costó el primer tiempo del partido contra Honduras en la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial de la categoría en Qatar, pero para el segundo tiempo los cambios hicieron su labor, en especial Matías Caicedo y Samuel Martínez.

El '10' del combinado nacional envió un buen centro al segundo palo, donde entraba el '7', quien solo tuvo que empujar el balón para el 1-0 parcial en el marcador contra los centroamericanos.

Publicidad

Minutos después llegó el 2-0 para la Selección Colombia Sub-17 gracias a un gol de José Escorcia, quien le robó la pelota al arquero de Honduras.

Publicidad

Vea acá el gol de Matías Caicedo en Selección Colombia Sub-17 vs Honduras: