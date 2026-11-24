La Selección Colombia Sub-17 cumplió con su misión inicial en el Mundial de Qatar 2026, al haber sumado su segunda victoria y lograr así la clasificación a los dieciseisavos de final. Este martes, en compromiso en el que los nuestros fueron de menos a más, los dirigidos por Fredy Hurtado derrotaron por 2-0 a su similar de Honduras, en compromiso correspondiente al grupo L de la competición orbital.

Los goles del seleccionado colombiano fueron convertidos por Matías Caicedo y por José Escorcia, quienes aprovecharon un par de parpadeos defensivos de los hondureños para mandar el balón al fondo de la red. El tanto de Caicedo se presentó al minuto 75, justo cuando el equipo rival estaba generando opciones de anotar, a punta de contragolpes y aprovechando que los de nuestro país venían atacando y dejando espacios.

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Y lo mejor para Colombia llegó instantes después fue Escorcia el que apuró al arquero David Paz, le quitó la pelota y puso cifras concretas en el marcador.

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Nuevamente, como sucedió contra Japón el sábado anterior, el talentoso Samuel Martínez ingresó en el segundo tiempo y fue el encargado de mandar un balón cruzado que terminó con la apertura del marcador.



Los dirigidos por Hurtado fueron creciendo en el compromiso, ya que el primer tiempo solamente se generaron un par de posibilidades, una de ellas gracias a una espectacular media volea del defensor Jhan Moreno, quien apareció en el corazón del área rival para emocionar a los aficionados colombianos que llegaron a ver el compromiso de la fecha 2 del Mundial prejuvenil.

Hay que apuntar que Honduras se quedó con diez hombres al minuto 59, cuando el árbitro central Sami Alismail expulsó a David Matute, quien le puso los taches en el pecho a Simón Rojas.

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Para destacar, como uno de los importantes futbolistas de los nuestros al volante Miguel Agámez, quien se mostró con dinámica, pisó el área contraria, empujó y lideró en el terreno de juego del Aspire Zone Qatar.

Colombia quedó con 6 puntos en la primera posición del grupo L, los mismos que tiene Serbia, que venció a Japón, en el otro compromiso de la zona. Este compromiso entre colombianos y serbios se podrá ver EN VIVO este viernes 27 de noviembre, a las 8 de la mañana, por Gol Caracol y Ditu.

Equipo de Colombia Sub-17 previo al encuentro contra Honduras FCF