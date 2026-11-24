La Selección Colombia Sub-17 derrotó 2-0 a Honduras este martes 24 de noviembre y con eso aseguró su lugar en la siguiente fase final del Mundial de la categoría, que serán los dieciseisavos de final. La 'tricolor' venía de vencer también 2-1 a Japón, el pasado sábado.

Ahora, y ya con el cupo a la próxima ronda confirmado, el combinado nacional dirigido por Fredy Hurtado se centrará en el tercer y último partido de la fase de grupos, que será frente a Serbia, que en el papel parece ser el rival más complicado, ya que también consiguió seis puntos hasta el momento.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-17?

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La 'tricolor' tiene programado el duelo de la fecha 3 del grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar, este viernes 27 de noviembre, a las 8:00 a.m. (hora colombiana), en las canchas de Aspire, en Doha, para saber qué elenco se quedará con el liderato, pensando ya en la fase siguiente del certamen organizado por la FIFA.



Recuerde que este partido de la Selección Colombia Sub-17 se podrá ver EN VIVO con el sello de Gol Caracol, por Ditu, www.golcaracol.com y en nuestro YouTube de Gol Caracol, con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet, los datos de Juan Camilo Vargas, y la información de primera mano de nuestro enviado especial a Qatar, Diego Javier Alberto.

Selección Colombia Sub-17 FCF

En el primer partido del Mundial Sub-17 de Qatar los autores de los goles para la Selección Colombia fueron Miguel Agámez y el talentoso y '10' del combinado nacional, Samuel Martínez. Este martes, los anotadores fueron Matías Caicedo y José Escorcia. Martínez nuevamente fue protagonista al entrar, darle claridad al juego de la 'tricolor' y de paso dar la asistencia del primer tanto de la noche en Doha.

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El próximo rival, Serbia, viene de ganarle 2-0 a Honduras y solamente 1-0 a Japón. Los centroamericanos y los asiáticos están prácticamente eliminados, ya que no han sumado, y se complican para pasar como mejores terceros.