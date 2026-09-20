Una de las caras nuevas de Selección Colombia genera dudas; DT de su club confirmó molestias físicas

El CD Castellón firmó una gran actuación y goleó por 5-0 al CD Tenerife en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion, en SkyFi Castalia. Ante su afición, el conjunto albinegro fue una apisonadora de principio a fin y reforzó su liderato con una victoria tan contundente como merecida.

El partido se rompió pronto y del lado albinegro. En el minuto 9, Diego Barri abrió la lata rematando una asistencia de Suero, y en el 24 Matías Orozco firmó el segundo tras un pase de Jakobsen. Camara puso el 3-0 en el minuto 29 a la salida de un pase de la muerte de Córdoba. Aun con todo a favor, Matthys tuvo tiempo de lucirse: en el minuto 33, con 3-0 en el marcador, el guardameta albinegro sacó una mano providencial para mantener la portería a cero al descanso.

La segunda mitad no cambió el guion. El Tenerife lo intentó y volvió a toparse con Matthys, protagonista de otro paradón en el minuto 55, de nuevo con 3-0, en la que fue la última ocasión clara visitante. A partir de ahí, el Castellón sentenció: en el minuto 62 Pablo Santiago hizo el cuarto a pase de Juanjo, en el primer balón que tocó el vasco y, en el 77, Camara cerró su doblete y la goleada culminando una asistencia de Alberto para establecer el definitivo 5-0.

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Con este triunfo, el CD Castellón se afianza en lo más alto de la clasificación y mantiene su gran dinámica en el arranque liguero. El próximo compromiso llegará el lunes 28 de septiembre, cuando el equipo albinegro visite al CD Leganés a domicilio.



Luego del juego, en la rueda de prensa, Pablo Hernández, DT de Castellón, habló sobre la sustitución de Orozco, quien se marchó al camerino en el entretiempo. "Si, justamente antes del descanso, tenía una pequeña molestia en la pierna y con el resultado así, no valía la pena que siguiera forzando, que en cualquier jugada se rompiera o fuera peor esa molestia. Así que decidimos cambiarlo y que descansara después de los primeros 45 minutos", dijo el estratega del colombiano.

Ahora solo queda esperar si el club revela más detalles o si Orozco se une con normalidad a la Selección Colombia.

El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, explica que el Matías Orozco fue sustituido al descanso porque, justo antes del final de la primera parte, sintió algunas pequeñas molestias en la pierna. pic.twitter.com/xylOWZvVc2 — Daniel Millán Perea (@DMillanPerea) September 19, 2026