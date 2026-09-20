Malas noticias en Selección Colombia; figura se pierde semifinal del Mundial femenino Sub-20

Valerin Loboa anotó el gol de la victoria en el minuto 92, dándole a la Selección Colombia el pase a las semifinales del Mundial Femenina Sub-20 Polonia 2026 tras una reñida victoria sobre Nigeria.

La primera mitad fue muy igualada, con mucha entrega por parte de ambos equipos, pero poca inspiración en ataque.

La mejor ocasión llegó cuando Tumininu Adeshina, de Nigeria, avanzó desde atrás y lanzó un potente disparo de zurda desde lejos que se dirigía a la red antes de que Luisa Agudelo lo desviara por encima del larguero.

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Colombia tomó la iniciativa tras el descanso, con Mariana Silva, número 10, que se plantó sola ante la portería en dos ocasiones, pero Christiana Uzoma la evitó en ambas.



El dominio de las sudamericanas sobre el partido se consolidó a 13 minutos del final cuando Kafiyat Masifere fue expulsada por una entrada peligrosa sobre Samantha Rodríguez.

Esperó hasta el tiempo de descuento para que la superioridad numérica se hiciera notar, y el momento decisivo llegó cuando Loboa, con gran valentía, se deslizó para marcar a bocajarro después de que su disparo inicial fuera bloqueado por Uzoma y rebotara hacia la portería.

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"Estoy muy emocionado y seguiremos trabajando. Se acerca la semifinal, y sin importar quién sea el rival, habrá un grupo de jugadores colombianos comprometidos con este país, entre nosotros y con la gloria de jugar una final de la Copa del Mundo", dijo Carlos Paniagua, entrenador de Colombia

La figura y anotadora del gol, Valerin Loboa, también se mostró muy emocionada. "En estos partidos, los detalles lo son todo, y teníamos plena confianza en que el gol llegaría. Estoy muy contenta por haber marcado, pero si lo hubiera hecho cualquier otra jugadora, estaría igual de emocionado", manifestó en charla con la prensa.

Las malas noticias en la Selección Colombia

Si bien la clasificación es histórica para la 'tricolor', no todo son buenas noticias, ya que no podrá contar con una de sus figuras en las semifinales contra Corea del Norte. Se trata de Juana Ortegón, quien además es la capitana de la plantilla. La volante acumuló dos tarjetas amarillas y deberá pagar fecha de sanción antes las asiáticas.

La primera amonestación de Ortegón fue justamente contra las norcoreanas, en la tercera fecha de la fase de grupos. La segunda fue este domingo contra Nigeria, generando así el popular semáforo reglamentario.

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Ahora, el DT Carlos Paniagua deberá elegir su reemplazo, una pieza clave de engranaje en la mitad del campo.