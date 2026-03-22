Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 1 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana

El bicampeón del Tour de Francia Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) partirá como el rival a batir en la 105ª edición de la Vuelta Cataluña 2026 (23 al 29 de marzo), que cuenta con un recorrido muy exigente en el que se incluye tres finales en alto consecutivos que decidirán el vencedor de la prueba.

El ciclista danés, que correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, llega a las carreteras catalanas en un gran momento de forma después de iniciar el curso con un triunfo incontestable en la general de la París-Niza, donde además conquistó dos etapas.

El campeón del Tour (2022 y 2023) y la Vuelta (2025) compartirá cartel con otros seis ganadores de grandes vueltas, entre los que sobresale el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), doble campeón olímpico y ganador en 2022 de la Vuelta, que en Cataluña disputará su tercera prueba de la temporada tras llevarse en febrero la Volta a la Comunitat Valenciana y terminar décimo en la general del UAE Tour.



Richard Carapaz y Nairo Quintana, entre los destacados

Además de Vingegaard, segundo clasificado en el último Tour de Francia conquistado por Tadej Pogacar, destaca la presencia del alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), el escocés Oscar Onley (Ineos Grenadiers) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), quienes finalizaron en tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente, en la más reciente edición de la carrera francesa.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), ganador del Giro en 2019, y el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma / Lease a Bike), campeón de la Vuelta 2023, despuntan entre los gallos que probarán sus fuerzas en la Volta.



Otros tres ganadores del Giro de Italia como el británico del Lidl-Trek Tao Geoghegan Hart (2020), el australiano de Red Bull Jai Hindley (2022) y el colombiano del Movistar Team Nairo Quintana (2014), que en su palmarés también figura el maillot rojo de la Vuelta del año 2016, estarán en la línea de salida de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

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A los siete ganadores de grandes vueltas se suman otra figuras del gran grupo como el portugués Joao Almeida, que será el jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG, el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), el siempre combativo Mikel Landa (Soudal-Quick Step) y el mallorquín del Movistar Team Enric Mas.



Perfil y altimetría de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026

La prueba dará comienzo en Sant Feliu de Guíxols (Girona), que acogerá la salida por quinto año consecutivo, con una ruta circular por las carreteras cercanas a la Costa Brava (172,8 km), que incluirá los puertos del Alt de Romanyà, de tercera, y el Alt de Sant Hilari (1ª).

Perfil y altimetría de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026

Fecha: domingo 22 de marzo.

Hora: 9:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.