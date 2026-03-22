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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

Este domingo, el fútbol profesional colombiano solo tuvo un partido, el cual protagonizaron Alianza FC y Deportivo Cali, en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Alianza FC vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay I-2026.
Alianza FC vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay I-2026.
Alianza FC.

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