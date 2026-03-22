Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

La Liga BetPlay I-2026 ya se encuentra en la fecha 13 y este domingo 22 de marzo la cita de los futboleros fue con un solo encuentro. Alianza FC sorprendió y venció 1-0 al Deportivo Cali, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar.

Los 'vallenatos' dominaron en gran parte el partido ante unos 'azucareros' que poco generaron en materia ofensiva. El héroe para los locales fue Fabián Cantillo, quien anotó a los 40 minutos luego de un tiro de esquina.



Fecha 13 de la Liga BetPlay I-2026

Sábado 21 de marzo

Once Caldas 1-4 Millonarios

Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá

Domingo 22 de marzo

Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

Lunes 23 de marzo



Boyacá Chicó vs. Tolima

Hora: 2:00 p.m.

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Santa Fe vs. Medellín

Hora: 4:10 p.m.

Jaguares vs. Águilas Doradas

Hora: 6:20 p.m.

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Martes 24 de marzo

Pereira vs. Cúcuta

Hora: 3:30 p.m.

Junior vs. Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.

Fortaleza vs. Pasto

Hora: 8:00 p.m.

Miércoles 25 de marzo

América vs. Llaneros

Hora: 8:00 p.m.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Posición Equipo PJ V E D DG Goles Puntos 1 Atl. Nacional 12 9 0 3 +17 26:9 27 2 Dep. Pasto 12 7 3 2 +4 18:14 24 3 Once Caldas 13 6 5 2 +7 24:17 23 4 Inter de Bogotá 13 5 6 2 -1 17:18 21 5 Millonarios 13 6 2 5 +9 23:14 20 6 América 11 6 2 3 +8 16:8 20 7 Bucaramanga 11 4 7 0 +10 16:6 19 8 Tolima 11 5 4 2 +6 14:8 19 9 Junior Barranquilla 12 6 1 5 -1 17:18 19 10 Dep. Cali 13 4 4 5 -2 14:12 16 11 Llaneros 12 3 6 3 +1 14:13 15 12 Águilas Doradas 11 4 3 4 0 11:11 15 13 Fortaleza 12 3 5 4 -5 13:18 14 14 Ind. Medellín 11 3 4 4 0 15:15 13 15 Santa Fe 11 2 6 3 -2 12:14 12 16 Alianza Valledupar 12 2 5 5 -12 7:19 11 17 Jaguares 12 3 1 8 -12 10:22 10 18 Cúcuta 12 1 4 7 -9 16:25 7 19 Boyacá Chicó 11 2 1 8 -10 9:19 7 20 Deportivo Pereira 11 0 5 6 -12 10:22 5