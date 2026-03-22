Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Alianza FC 1-0 Deportivo Cali

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La Liga BetPlay I-2026 ya se encuentra en la fecha 13 y este domingo 22 de marzo la cita de los futboleros fue con un solo encuentro. Alianza FC sorprendió y venció 1-0 al Deportivo Cali, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar.
Los 'vallenatos' dominaron en gran parte el partido ante unos 'azucareros' que poco generaron en materia ofensiva. El héroe para los locales fue Fabián Cantillo, quien anotó a los 40 minutos luego de un tiro de esquina.
Sábado 21 de marzo
Once Caldas 1-4 Millonarios
Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá
Domingo 22 de marzo
Alianza FC 1-0 Deportivo Cali
Lunes 23 de marzo
Boyacá Chicó vs. Tolima
Hora: 2:00 p.m.
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Santa Fe vs. Medellín
Hora: 4:10 p.m.
Jaguares vs. Águilas Doradas
Hora: 6:20 p.m.
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Martes 24 de marzo
Pereira vs. Cúcuta
Hora: 3:30 p.m.
Junior vs. Bucaramanga
Hora: 6:00 p.m.
Fortaleza vs. Pasto
Hora: 8:00 p.m.
Miércoles 25 de marzo
América vs. Llaneros
Hora: 8:00 p.m.
|Posición
|Equipo
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|Goles
|Puntos
|1
|Atl. Nacional
|12
|9
|0
|3
|+17
|26:9
|27
|2
|Dep. Pasto
|12
|7
|3
|2
|+4
|18:14
|24
|3
|Once Caldas
|13
|6
|5
|2
|+7
|24:17
|23
|4
|Inter de Bogotá
|13
|5
|6
|2
|-1
|17:18
|21
|5
|Millonarios
|13
|6
|2
|5
|+9
|23:14
|20
|6
|América
|11
|6
|2
|3
|+8
|16:8
|20
|7
|Bucaramanga
|11
|4
|7
|0
|+10
|16:6
|19
|8
|Tolima
|11
|5
|4
|2
|+6
|14:8
|19
|9
|Junior Barranquilla
|12
|6
|1
|5
|-1
|17:18
|19
|10
|Dep. Cali
|13
|4
|4
|5
|-2
|14:12
|16
|11
|Llaneros
|12
|3
|6
|3
|+1
|14:13
|15
|12
|Águilas Doradas
|11
|4
|3
|4
|0
|11:11
|15
|13
|Fortaleza
|12
|3
|5
|4
|-5
|13:18
|14
|14
|Ind. Medellín
|11
|3
|4
|4
|0
|15:15
|13
|15
|Santa Fe
|11
|2
|6
|3
|-2
|12:14
|12
|16
|Alianza Valledupar
|12
|2
|5
|5
|-12
|7:19
|11
|17
|Jaguares
|12
|3
|1
|8
|-12
|10:22
|10
|18
|Cúcuta
|12
|1
|4
|7
|-9
|16:25
|7
|19
|Boyacá Chicó
|11
|2
|1
|8
|-10
|9:19
|7
|20
|Deportivo Pereira
|11
|0
|5
|6
|-12
|10:22
|5
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