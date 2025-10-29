Vea la asistencia de Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Colonia; la puso como con la mano

Este miércoles 29 de octubre, el Bayern Múnich se enfrentó contra Colonia, en el duelo correspondiente a la Copa de Alemania.

Evidentemente, Luis Díaz fue protagonista, pero no solo por la anotación que marcó en la primera mitad; sino que también por la asistencia que puso en el complemento, para sellar el 1-4 final.

Y es que, tras una gran acción ofensiva que inició en campo propio; ya en el área rival, el guajiro engañó a todos, haciendo el amague de que iba a patear, cediéndole la pelota al mismo Olise, quien solo tuvo que empujar el balón frente al arco.



Vea la asistencia de Luis Díaz HOY con Bayern Múnich:

¡ASISTENCIA DE LUCHO DÍAZ! El colombiano se la cedió a Olise, que marcó el 4-1 sobre Colonia en la Copa de Alemania.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025