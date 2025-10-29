Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Colonia; la puso como con la mano

Vea la asistencia de Luis Díaz, en el Bayern Múnich vs. Colonia; la puso como con la mano

El guajiro está intratable y, este miércoles, volvió a brillar en la Copa de Alemania, poniendo una asistencia de 'lujo' que deja al equipo 'bávaro' arriba del marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Luis Díaz
Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

