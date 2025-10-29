Luis Díaz dilapidó una increíble opción de gol frente al arco con Bayern Múnich; vea el video

Por los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich se enfrentó al Colonia como visitante, con Luis Díaz como titular en el conjunto bávaro.

El jugador de la Selección Colombia marcó a los 36 minutos con un remate de derecha, luego de aprovechar un rebote dentro del área del portero, para enviar el balón al fondo de la red y anotar el empate transitorio de su equipo, que había comenzado en desventaja.

En la parte complementaria, Luis Díaz estuvo cerca de aumentar el marcador tras una rápida salida del Bayern, en la que el colombiano quedó mano a mano con el arquero rival; sin embargo, el exjugador del Junior erró en la definición al enviar su remate por encima de la portería, sobre los 52 minutos.



Luis Díaz erró opción clara de gol en la Copa de Alemania

Lo que se perdió Luis Díaz... pic.twitter.com/gRsYZzHUsg — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) October 29, 2025