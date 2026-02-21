Richard Ríos volvió a la acción en la Liga de Portugal con el Benfica luego de poco más de un mes sin jugar por una lesión en el hombro. El colombiano ya había tenido acción entre semana contra el Real Madrid, en Champions League.

Este sábado, en duel frente al AVS, Ríos se reportó con una asistencia a los 29 minutos. El 'rojo' cobró un tiro de esquina, el arquero rival la rechazó y el 'cafetero' la bajó de cabeza para que Enzo Barrenechea definiera.

Vea la asistencia de Richard Ríos en Benfica vs. AVS, en la Liga de Portugal