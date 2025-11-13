Veredicto favorece a Luis Díaz, solamente superado por Mbappé y su socio Harry Kane

De Luis Díaz se habla diariamente en los medios de Europa y todo por su gran presente en Bayern Múnich. El guajiro es un elemento clave en el esquema titular de los 'bávaros', que lidera en la Bundesliga luego de diez fechas disputas con 28 puntos.

Pero en medio de la pausa en la doble jornada FIFA, el número '14' de los rojos de Baviera recibió un veredicto muy favorable, mismo en el que solamente es superado por el francés Kylian Mbappé y su socio en los muniqueses, Harry Kane. ¿De qué se trata?

Así las cosas, una importante cuenta de estadísticas del fútbol realizó el 'Equipo de la temporada, hasta el momento, de las cinco mejores ligas europeas', y el oriundo de Barrancas quedó seleccionado. Michel Olise, otro de sus compañeros en el Bayern también dijo presente. Fue 'WhoScored' la encargada de dar todos estos detalles que involucran al 'crack' de la Selección Colombia.

Así fue la jugada de Luis Díaz que terminó en golazo contra Unión Berlín por la Bundesliga. X de @FCBayern

Hay que indicar que el presente de Díaz Marulanda en Bayern es extraordinario. En el campeonato alemán, 'Lucho' se ha reportado con seis goles y ha generado cuatro asistencias en diez jornadas disputadas hasta el momento de la temporada 2025/2026; números más que importantes y a su vez dejando comentarios positivos en los principales diarios alemanes por su desempeño en cancha.

Para 'WhoScored', el exLiverpool y Junior de Barranquilla presenta una puntuación total de 7.56. Harry Kane, uno de sus ''llaves' en el Bayern liderada este equipo con un acumulado de 8.33; seguido de Kylian Mbappé, gran figura del Real Madrid y de la Selección de Francia, con 8.05.

A continuación, el 'Equipo de la temporada, hasta el momento, de las cinco mejores ligas europeas' por 'WhoScored':

Arquero: Ivan Provedel (Lazio, con 7.24).

Defensores: Jurriën Timber (Arsenal, con 7.21), Gabriel Magalhães (Arsenal, con 7.30), Marc Guéhi (Crystal Palace, con 7.23) y David Raum (Leipzig, con 7.37).

Centrocampistas y extremos: Michael Olise (Bayern Múnich, con 7.62), Granit Xhaka (Sunderland, con 7.37), Nico Paz (Como, con 7.85), y Luis Díaz (Bayern Múnich, con 7.56).

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid, con 8.05) y Harry Kane (Bayern Múnich, con 8.33).

🚨| Harry Kane, Luis Diaz oraz Michael Olise w najlepszej jedenastce top5 lig europejskich w tym sezonie według @WhoScored. pic.twitter.com/IOg15Ua4QK — Gwiazda Południa (@_GPoludnia) November 13, 2025

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich donde juega Luis Díaz?

El calendario de la Bundesliga indica que después de la pausa por la doble jornada FIFA, los dirigidos por Vincent Kompany recibirán en el Allianz Arena al Friburgo con el objetivo de mantenerse en la cima. Dicho encuentro será el sábado 22 de noviembre en horario para Colombia de las 9:30 de la mañana.