Colombianos en el exterior  / Veredicto favorece a Luis Díaz, solamente superado por Mbappé y su socio Harry Kane

Veredicto favorece a Luis Díaz, solamente superado por Mbappé y su socio Harry Kane

Luis Díaz vive un gran presente en Bayern Múnich, recibiendo distinciones de todos los sectores. ¡Atentos al último reconocimiento para el oriundo de Barrancas!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de nov, 2025
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
AFP

