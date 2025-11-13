Síguenos en::
Manchester United enfrenta nueva polémica por hechos relacionados con un exempleado

Manchester United enfrenta nueva polémica por hechos relacionados con un exempleado

A la irregular campaña en la Premier League, los ‘diablos rojos’ suman un nuevo problema debido a una grave acusación que involucra a un extrabajador del club inglés, fallecido en 2009.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
Manchester United volvió a dejar puntos en la Premier League.
