Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Video aficionado captó gesto de Karl con Luis Díaz, en triunfo 3-1 de Bayern Múnich sobre Colonia

Video aficionado captó gesto de Karl con Luis Díaz, en triunfo 3-1 de Bayern Múnich sobre Colonia

El colombiano Luis Díaz no anotó en esta ocasión, pero se lució con una gran jugada y asistencia para el joven Lennart Karl, quien le respondió con un gran gesto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz y Lennart Karl en Colonia vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz y Lennart Karl en Colonia vs. Bayern Múnich.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad