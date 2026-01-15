Marino Hinestroza, el nombre que explotó más allá de empate entre Millonarios y Boca Juniors

El partido que acaparó todas las miradas este miércoles fue el duelo entre Boca Juniors y Millonarios, el cual se disputó como un homenaje para Miguel Ángel Russo, DT quien dirigió a ambas escuadras y falleció a finales del 2025 por un cáncer. Más allá del 0-0, en las reacciones de rueda de prensa no solo se analizó el encuentro sino que también salió a relucir el nombre de Marino Hinestroza, colombiano que ha sonado fuertemente para el club 'xeneize'.

En Argentina hay mucha expectativa por el joven extremo de Nacional y por eso no dudaron en consultarle a Hernán Torres, DT del 'azul', sobre sus cualidades. "Es un jugador muy destacado en Colombia, buenísimo, fuera de serie, rápido, explosivo, encarador, goleador. No se como va estar en Boca, pero es un excelente jugador", dijo el estratega.

Sin embargo, la pregunta también apareció en la intervención de Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors. "Tenemos un plantel competitivo, un grupo con una pretemporada muy buena. Estamos para competir. Hablo bastante con Chelo y Román, están con esa función de mercado. Hinestroza está en esa situación de finalizar, a que se destrabe- Yo esroy tranquilo, estamos trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo. Creo que los jugadores entienden a lo que nos vamos a exponer, muchos partidos, tres competencias, se están preparando para eso", contó sobre cómo va la gestión de su fichaje.

Así fue el empate entre Boca Juniors y Millonarios

En un partido válido por la Copa Miguel Ángel Russo, que sirvió para homenajear al querido entrenador y marcó la apertura de su calendario futbolístico 2026, Boca empató sin goles ante Millonarios. Ambos equipos se llevaron un ejemplar del trofeo.



Con la presencia de muchas familias, en una Bombonera abierta a adherentes y público en general que presentó el colorido de siempre, la formación local fue superior a su rival y dispuso de varias situaciones para romper la paridad, sobre todo en el segundo tiempo.

Un zurdazo de Miguel Merentiel en el travesaño y un penal de Exequiel Zeballos atajado por Guillermo de Amores, fueron las chances más claras.

Claudio Úbeda eligió a estos 11 para el arranque del año: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre, Merentiel y Zeballos.

Durante la etapa complementaria ingresaron Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Malcom Braida y Kevin Zenón.

La historia registraba tres cruces de Boca ante Millonarios, todos amistosos llevados a cabo en El Campín de la capital colombiana: 0-0 en 1957, 1-2 en 2005 y 2-1 en 2012 (goles de Cristian Chávez y Walter Erviti para los Xeneizes y del uruguayo José Tancredi para el local).