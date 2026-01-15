¿Por qué la buena onda de Falcao García y Ander Herrera?; imágenes dicientes en Millonarios vs Boca

Millonarios tuvo su segundo partido de pretemporada, esta vez frente a Boca Juniors, en La Bombonera. El resultado fue un pálido 0-0 que tuvo como único hecho atractivo el penalti atajado de Guillermo de Amores a Exequiel 'Changuito' Zeballos. Eso sí, noticias hubo por montones, puesto que fue el estreno de Falcao García en su regreso al conjunto 'embajador'. El experimentado delantero dejó un momento para la posteridad, tras reencontrarse con un jugador que tuvo como compañero en una de las mejores ligas del mundo.

Se trata de Ander Herrera, volante español que fue titular en Boca Juniors, pero que se marchó sustituido en el entretiempo. Luego del pitazo final, los jugadores de ambos clubes se reunieron en la mitad de la cancha para realizar un homenaje a Miguel Ángel Russo, DT que falleció a finales de 2025 y que dirigió tanto a 'xeneizes' como a 'azules' durante su carrera. Fue justo en ese momento en el que ibérico y 'El Tigre' se fundieron en un fraternal abrazo, intercambiaron camisetas y hasta se tomaron una foto que quedó como evidencia para las redes sociales.

De inmediato, saltaron dudas entre algunos futboleros sobre el por qué de la buena onda y todo tiene una explicación que data de hace 11 años. En la temporada 2014-15, Ander y Falcao coincidieron en el Manchester United de la Premier League. El español llegó procedente del Athletic de Bilbao mientras que el colombiano fue prestado desde el Mónaco como un camino para retomar la confianza luego de la grave lesión que lo hizo ausentarse del Mundial de Brasil 2014.

En redes sociales recordaron que en su momento, Herrera dijo que "es una suerte que podamos contar con un jugador como Falcao". Lo cierto es que ambos jugadores tuvieron un panorama muy distinto en los 'red devils'. Herrera se consolidó y en cinco temporadas anotó 20 goles y dio 27 asistencias en 189 juegos. Además, fue campeón de FA Cup (2016), Community Shield (2016) y la Carabao Cup (2017). Por su parte, el samario no era de los más queridos por el DT Louis Van Gaal y apenas marcó cuatro tantos y registró cinco pases de gol en 29 encuentros.



Hablemos de momentazos. Termina el amistoso Boca Juniors-Millonarios en la Bombonera. Ander Herrera y Falcao se encuentran para sacarse una foto.



