Fútbol Colombiano

Arturo Reyes y sus declaraciones tras partido con Junior; “puse la queja en el CAI y la aceptaron”

El técnico del Deportivo Pereira, Arturo Reyes, habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre unas palabras suyas tras la derrota con el equipo 'tiburón', el pasado lunes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de feb, 2026
Arturo Reyes Pereira
Arturo Reyes, técnico del Pereira - Foto:
Pereira Oficial

