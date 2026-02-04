Arturo Reyes y sus declaraciones tras partido con Junior; “puse la queja en el CAI y la aceptaron”

Pereira perdió 2-3 con Junior el pasado lunes en el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-I, en un juego en el que el técnico Arturo Reyes se mostró enojado en rueda de prensa por algunas decisiones arbitrales que para él afectaron a los 'matecañas', pero sus declaraciones fueron mal interpretadas y generaron debate en las recientes horas, por lo que él mismo decidió aclarar sus palabras en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Lo que pasa es que este club en medio de todas las adversidades que hemos tenido, no hemos enfrentado a los dos más recientes campeones, con grandes nóminas, si le sumamos a esto lo que pasó en la primera fecha, la expulsión de Gustavo, el penal. Después he visto muchísimas veces y así como he escuchado a muchos analistas deportivos que ven la mano, he visto exárbitros que dicen que por ninguna parte es mano, todo eso se junta, sigo repitiendo, así como lo dije en Bogotá, estos son partidos difíciles, porque en estos 4 partidos hemos tenido una nómina corta, que se hacia difícil", explicó el estratega samario en el espacio radial.



¿Qué había dicho Arturo Reyes tras perder con Junior?

Luego de ese compromiso en el que su Pereira cayó 1-2, declaró que "es difícil jugar este tipo de partidos, porque reviso en video la jugada de gol de Gustavo Torres y no hay una imagen que deje 100 por ciento claro que es mano, entonces es muy difícil jugar este tipo de partidos", algo que no cayó bien especialmente en la Costa Atlántica, y en los hinchas y periodistas del equipo barranquillero.

Por eso mismo, este miércoles en 'Blog Deportivo' afirmó que "no hombre, para nada, yo me estoy quejando de una jugada que para nosotros sigue siendo clara. Igual ya puse la queja en el CAI y me aceptaron (risas)", señaló Arturo Reyes, quien reiteró que no lo dijo en el sentido que muchos lo tomaron, como si señalara al Junior.



Acá más declaraciones de Arturo Reyes, DT del Pereira:

*Hubo queja formal a la Dimayor?

"No sé la verdad si el club por medio de la dirigencia qué acciones ha tenido, estoy dedicado a mejorar esto, no ha sido un inicio fácil pero tengo fe que el equipo va a mejorar".

Pereira vs. Junior - Fecha 4. COLPRENSA.

*El presente del Pereira

"Para nadie es un secreto, pero de lo que más me quejo es que principalmente es el ritmo de competencia de este equipo. No es fácil de adquirir y junto con el grupo sabemos que estamos haciendo o dando los pasos al equipo para que vaya fecha por fecha. Desde octubre, no jugaban".



*Las sanciones al Pereira

"Estamos a horas de que eso se resuelva, tengo entendido que Dios permita el domingo podamos contar con alguno de ellos, yo sigo tratando de en los entrenamientos hacer esos cambios, pero no es fácil porque normalmente uno intenta ir perfilando la nómina que va a jugar. Horas antes de cada partido estamos pendientes, tenemos lista con una titular y la otra para decidir, de todas maneras yo al equipo lo veo con algunas sensaciones buenas que dejan entrever que mas adelante conseguir resultados".