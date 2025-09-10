Wilmar Roldán, el apuntado por figuras de Argentina; “amenazaba, eso no está bien”

Argentina, campeona del mundo y actual bicampeona de la Copa América, cerró su acción en las Eliminatorias Sudamericanas perdiendo 1-0 con Ecuador, en Guayaquil, en un discutido partido en el que el árbitro colombiano Wilmar Roldán fue protagonista y en las últimas horas apuntado y criticado por su actuación.

Puntualmente son dos jugadas las que han generado repercusión y señalamientos contra el antioqueño. La primera por la expulsión de Nicolás Otamendi al minuto 31, y la otra fue el penalti cobrado a los ecuatorianos, al final del primer tiempo, por un codazo dentro del área.

Tras la sorpresiva victoria 1-0 de Ecuador contra Argentina, dos de las figuras de la albiceleste, Lautaro Martínez y Emiliano 'Dibu' Martínez, no se guardaron nada contra Wilmar Roldán, y hasta uno de ellos contó que el colegiado "amenazaba" con expulsarlos y que se perdieran el primer partido del Mundial de 2026, ya que los dos equipos están clasificados.



Críticas a Wilmar Roldán de jugadores de Argentina

El que más fuerte habló sobre el árbitro colombiano es Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien fue preguntado por 'Fox Sports' sobre las decisiones del 'cafetero', a lo que respondió con un "no suelo hablar de los árbitros, pero hoy se vio reflejado que Nico González tuvo una situación donde le dan un codazo y ni amonestó y luego sí repartió amarillas", pero la crítica más fuerte fue cuando contó que "amenzaba todo el tiempo con el tema de lo del Mundial. Son cosas que no está bueno. La verdad que es un gran árbitro, me ha dirigido muchísimas veces pero no se comportó bien".

👨🏻‍⚖️🧐 “NO SUELO HABLAR DE LOS ÁRBITROS PERO HOY NO SE COMPORTÓ BIEN”



Lautaro Martínez 🇦🇷, delantero argentino, sobre el arbitraje de hoy comandado por Wilmar Roldán.



Otro de los futbolistas con reconocimiento que se refirió a Wilmar Roldán fue Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la Selección Argentina, quien cuestionó el penalti que le otorgó a Ecuador por un codazo de Nicolás Tagliafico a Ángelo Preciado.

"Fue un partido duro, yo creo que el empate estaba bien, el árbitro no sé lo que cobró. Fue una disputa normal, pero bueno, para ganarnos tienen que hacerlo así", cerró diciendo el guardameta campeón del mundo con la albiceleste.

Lo cierto es que la actuación de Wilmar Roldán no pasó desapercibida en un vibrante partido disputado en Guayaquil entre Ecuador y Argentina, en la última fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Durante el compromiso, además de esas dos jugadas, se dio la expulsión del máximo referente de la 'tri', el mediocampista del Chelsea, Moisés Caicedo.