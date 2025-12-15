No le renovaron a jugador de la Selección Colombia en Brasil; ahora le buscan reemplazo de jerarquía

En el fútbol brasileño, Flamengo se coronó campeón del Brasileirao y por eso ya todos los clubes están con la mente puesta en el 2026. Reforzarse es una de las prioridades y sobre todo cuando se marchan jugadores con jerarquía o que dejan huella. Tal es el caso de Santiago Arias, quien recientemente se despidió de Bahía, equipo que ya muestra preocupación por conseguir un jugador que supla ese espacio por la banda derecha.

Arias es uno de los fijos de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y gracias a la regularidad que obtuvo en Bahpia, se perfilaba como uno de los fijos para el Mundial del próximo año, sin embargo, ahora deberá buscar un nuevo destino para no perder su plaza en la 'tricolor'.

Eso sí, en el referido club están inquietos por que el lateral derecho es una posición por la que han sufrido mucho en el último tiempo. Pocos jugadores que puedan desempeñar ese papel y hasta improvisaciones de última hora.

"En la segunda mitad de 2023, con la derecha de Bahia de nuevo en el suelo junto a Cicinho y el delantero Vitor Jacaré improvisado, Gilberto fue contratado para resolver el problema. El inicio fue prometedor, con el lateral titular en la recta final del Brasileirão que mantuvo al equipo en la Serie A. Sin embargo, al año siguiente perdió el puesto frente a Santi Arias", dijo de entrada el portal 'Globo Esporte'.



Santiago Arias, lateral derecho de Bahía, de la Serie A del Campeonato Brasileño AFP

El colombiano fue uno de los que más rindió y dejó cifras relevantes según el citado medio. "Arias, por su parte, tuvo un 2024 destacado para Bahía, con 38 partidos jugados, pero su producción bajó en 2025. En total, jugó 73 partidos para Tricolor, con dos goles y cuatro asistencias", agregaron.

Con el 'cafetero' fuera, ahora tendrán que darse un paso por el mercado de fichajes de este fin de aña. "Con la salida de Arias, Bahía solo tiene a Gilberto en el lado derecho. Aún sin refuerzos anunciados, el Tricolor tiene su debut previsto en el Campeonato de Bahía 2026 para el 10 u 11 de enero de 2026", concluyeron.

En cuanto a Arias, su nombre se ha vinculado a Atlético Nacional, no obstante, es solo un rumor y se habla de otras ofertas del exterior.