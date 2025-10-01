Ya le ponen destino a James Rodríguez; lluvia de rumores sobre el futuro del colombiano

James Rodríguez no ha tenido un buen segundo semestre con la camiseta del Club León, debido a molestias físicas. Además, en los partidos donde ha estado en cancha, no ha tenido ese protagonismo que mostró en la primera parte del año. Prueba de ello es que, en lo que va de la Liga MX, acumula 533 minutos, repartidos en ocho juegos, dos goles y una asistencia.

Por eso, desde ya, se habla sobre su futuro. Recordemos que el vínculo entre el colombiano y la 'fiera' finaliza en diciembre de 2025. "Aunque han dicho que tranquilos, que ha habido uno que otro avance y la directiva ha dado a entender que va a seguir, la realidad es que no se han sentado a hablar y renovar", informaron desde el 'Diario Récord', en territorio mexicano.

"Ignacio Ambriz dijo que James Rodríguez se va a divertir en León, la verdad es que ninguno ha dicho que se va a quedar. Lo que me dicen es que no se va a quedar y Ambriz va a terminar el torneo con lo que tiene y, para el año siguiente, habrá cambio de proyecto, en donde el colombiano no está presente", añadieron antes de traer a colación el tema económico.

Y es que el esfuerzo que hizo León, para traer a James Rodríguez, fue grande. "El costo fue de dos millones de dólares de salario anual, algo que no es tan exorbitante, ni lo que se le suele pagar a las figuras que vienen al fútbol mexicano, pero le dieron un bono de dos millones adicionales por firmar el contrato. Así que la inversión fue de cuatro millones", expresaron.

"Era para el Mundial de clubes, es verdad, pero también con su llegada, se recuperó la taquilla, llegaron nuevos patrocinadores y elevaron la marca de la institución. Ahora, si no continúa en León, lo veo en otro equipo de la Liga MX. Me gustaría en América o incluso Atlas. Toca elegir un club que tenga dinero. No es tan mala esa idea. ¿O se va a ir a la MLS?", dijeron.

Sin embargo, trajeron a colación que debe pensar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. "James Rodríguez tiene 34 años, entonces no es tan viejo y es titular con la Selección Colombia y necesita un equipo para jugar, pensando en la cita orbital", puntualizaron los periodistas, donde fueron claros al decir que el cucuteño está más afuera que adentro.

"Lo de Medio Oriente, como un tema de mucha plata, podría ser una oferta. ¿James Rodríguez tiene un lugar en la MLS? Allá, no aceptan jugadores que no sean competitivos y cuya edad sea alta. Veremos si León hace el esfuerzo, pero todo indica que no va a renovar. 'Nacho' Ambriz tiene la última palabra", sentenciaron en el 'Diario Récord', medio de México.