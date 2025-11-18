Selección Colombia vs. Australia se jugó en un estadio de béisbol; la cancha llamó la atención

La Selección Colombia disputó el último partido del 2025. Este martes 18 de noviembre, midió fuerzas con Australia, en el estadio Citi Field, en Estados Unidos. Allí, el estado del terreno de juego y las medidas del mismo llamaron la atención. De hecho, en medio de la transmisión de Gol Caracol hablaron al respecto y explicaron de manera detallada lo que se veía.

Jorge Ramírez, exárbitro FIFA, explicó que "el organizador lo pudo haber marcado, dependiendo de lo que hayan solicitado los equipos. Seguramente, esta cancha tenga 110 metros por 64 metros, que son medidas permitidas y reglamentadas por la FIFA. La máxima es 110 por 75, entonces no está mal". Pero no fue lo único y hasta dijo cómo perjudicaba a los árbitros.

"Ahora, por ritmo de juego, para los árbitros, también es preferible que sea grande", sentenció. De igual manera, Javier Hernández Bonnet dio su punto de vista del estadio. "Esta es una cancha estrecha. El área está pegada al tiro de esquina, es corta. Ese es uno de los problemas que tiene el equipo colombiano de arranque", afirmó el director general de Gol Caracol.

"Por característica y sensibilidad, la 'tricolor' se va a encontrar con un rival que podrá cubrir el ancho del campo. No se pondrán hacer tantos cambios de frente. La amplitud será difícil para todos", sentenció. Y es que el Citi Field es el estadio de los New York Mets, equipo de béisbol. Razón por la que el terreno se veía tan distinto a una cancha de fútbol tradicional.

Por último, Jorge Ramírez habló de Tori Penso, quien fue la juez central del compromiso. La terna arbitral fue estadounidense, conformada también por Kathryn Nesbitt, como asistente número uno, Brooke Mayo, la asistente dos, y Ricardo Montero, quien fue el cuarto árbitro. "Se caracteriza porque deja fluir el juego y es fuerte desde lo disciplinario", dijo de entrada.

"Las damas serán las encargadas de la justicia. Tori Penso ha venido haciendo una carrera muy destacada a nivel de FIFA y en la MLS, con 51 partidos en el fútbol de Estados Unidos, de los cuales 18 son en esta temporada. Fue la árbitra de la última final de la Copa del Mundo femenina y actuó en el Mundial de Clubes", puntualizó el analista arbitral y exárbitro FIFA.



Así lucía la cancha del estadio Citi Field